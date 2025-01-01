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Posted 1 января, 18:33

Published 1 января, 18:33

Modified 1 января, 18:35

Updated 1 января, 18:35

Два беспилотника атаковали Ростовскую область 1 января

Два беспилотника атаковали Ростовскую область 1 января

1 января 2025, 18:33
Фото: Изображение Midjourney. Два беспилотника атаковали Ростовскую область 1 января
ВСУ совершили попытку террористической атаки на территории Ростовской области при помощи двух беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

В среду, 1 января, в период с 17.30 до 20.00 мск военные зафиксировали два беспилотных летательных аппарата в небе над Ростовской область. Дежурные средства ПВО смогли уничтожить оба БПЛА.

Всего на территории России в это время было сбито 19 украинских беспилотников. Больше всего их ликвидировали в Белгородской области — 10 штук. В Курской области уничтожили три дрона, а в Воронежской и Брянской — по два БПЛА.

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Добавим, что сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что депо в Сальске повредили во время атаки беспилотника на Ростовскую область.

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