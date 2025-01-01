Два беспилотника атаковали Ростовскую область 1 января

Posted 1 января, 18:33
Published 1 января, 18:33
Modified 1 января, 18:35
Updated 1 января, 18:35
В среду, 1 января, в период с 17.30 до 20.00 мск военные зафиксировали два беспилотных летательных аппарата в небе над Ростовской область. Дежурные средства ПВО смогли уничтожить оба БПЛА.
Всего на территории России в это время было сбито 19 украинских беспилотников. Больше всего их ликвидировали в Белгородской области — 10 штук. В Курской области уничтожили три дрона, а в Воронежской и Брянской — по два БПЛА.
Добавим, что сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее стало известно, что депо в Сальске повредили во время атаки беспилотника на Ростовскую область.