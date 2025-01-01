Двоих жителей Ростова оштрафовали за запрещенные фейерверки

В целом по сравнению с прошлым годом уменьшилось число обращений к спасателям из-за фейерверков. Если в начале 2024-го на салюты жаловались 31 раз, то в 2025-м почти вдвое меньше — 18. Известно, что один из горожан получил травмы во время использования пиротехники.