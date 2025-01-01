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Posted 1 января, 10:02

Published 1 января, 10:02

Modified 1 января, 15:07

Updated 1 января, 15:07

Среди устроивших фейерверки ростовчан поймали только двух

Двоих жителей Ростова оштрафовали за запрещенные фейерверки

1 января 2025, 10:02
Фото: 1MI. Среди устроивших фейерверки ростовчан поймали только двух
В Ростове порядка получаса безостановочно взрывались фейерверки. Наутро 1 января протокол составили в отношении двух человек.

Примечательно, что нарушители стали фигурантами административного дела о нарушении тишины и покоя из-за использования пиротехники. Хотя помимо этого, салютом наверняка был нарушен еще и указ врио губернатора — о запрете на использование пиротехники.

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В целом по сравнению с прошлым годом уменьшилось число обращений к спасателям из-за фейерверков. Если в начале 2024-го на салюты жаловались 31 раз, то в 2025-м почти вдвое меньше — 18. Известно, что один из горожан получил травмы во время использования пиротехники.

— Серьезных нарушений общественного порядка не допущено, — добавил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в своем telegram-канале.
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