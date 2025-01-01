Электропикап Tesla взорвался возле отеля Трампа в Лас-Вегасе

Posted 1 января, 19:41
Published 1 января, 19:41
Modified 1 января, 19:43
Updated 1 января, 19:43
По словам очевидцев, которые приводит британское издание, возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе прогремел взрыв, а затем вспыхнул электромобиль Tesla Cybertruck.
Пожар произошел у входа в 64-этажный отель. в Сети появились кадры, на которых видно как столб дыма поднимается в небо у башни Трампа. В результате происшествия никто не пострадал, а находившихся в здании людей эвакуировали. Пожар оперативно был потушен. Расследованием инцидента занялась полиция.