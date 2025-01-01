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Posted 1 января, 19:41

Published 1 января, 19:41

Modified 1 января, 19:43

Updated 1 января, 19:43

Электропикап Tesla взорвался возле отеля Трампа в Лас-Вегасе

Электропикап Tesla взорвался возле отеля Трампа в Лас-Вегасе

1 января 2025, 19:41
Фото: wikimedia.org. Электропикап Tesla взорвался возле отеля Трампа в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе электромобиль Tesla Cybertruck взорвался и сгорел возле башни Дональда Трампа, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.

По словам очевидцев, которые приводит британское издание, возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе прогремел взрыв, а затем вспыхнул электромобиль Tesla Cybertruck.

Пожар произошел у входа в 64-этажный отель. в Сети появились кадры, на которых видно как столб дыма поднимается в небо у башни Трампа. В результате происшествия никто не пострадал, а находившихся в здании людей эвакуировали. Пожар оперативно был потушен. Расследованием инцидента занялась полиция.

Видео: wikimedia.org. Электропикап Tesla взорвался возле отеля Трампа в Лас-Вегасе

Напомним что на победившего на выборах президента США Дональда Трампа, инаугурация которого планируется в январе, были совершены покушения в сентябре и в июле.

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