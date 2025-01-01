Гидрометцентр замерил уровень радиации в Ростовской области 31 декабря

Posted 1 января, 12:12
Published 1 января, 12:12
Modified 1 января, 12:12
Updated 1 января, 12:12
По информации на 31 декабря 2024 года, на территории ЮФО, в том числе и в Ростовской области мощность дозы гамма-излучения колеблется от 0,10 до 0,16 микрозиверт в час. Данные показатели соответствуют естественному радиационному фону. Кроме того, опасные загрязнения также не были выявлены.
До этого легковое авто протаранило пост радиационного контроля обстановки Ростовской АЭС, что привело к полной его поломке. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.
Ранее власти Новочеркасска приняли окончательное решение о строительстве атомной электростанции в городе. Напомним, что идея возведения АЭС не понравилась местным жителя.