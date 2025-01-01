Гидрометцентр замерил уровень радиации в Ростовской области 31 декабря

По информации на 31 декабря 2024 года, на территории ЮФО, в том числе и в Ростовской области мощность дозы гамма-излучения колеблется от 0,10 до 0,16 микрозиверт в час. Данные показатели соответствуют естественному радиационному фону. Кроме того, опасные загрязнения также не были выявлены.