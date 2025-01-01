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Posted 1 января, 12:12

Published 1 января, 12:12

Modified 1 января, 12:12

Updated 1 января, 12:12

Гидрометцентр замерил уровень радиации в Ростовской области 31 декабря

Гидрометцентр замерил уровень радиации в Ростовской области 31 декабря

1 января 2025, 12:12
Фото: 1MI. Гидрометцентр замерил уровень радиации в Ростовской области 31 декабря
За последнее время радиационная обстановка в Ростовской области не изменялась. Результаты проверки опубликовало Северо-Кавказское УГМС.

По информации на 31 декабря 2024 года, на территории ЮФО, в том числе и в Ростовской области мощность дозы гамма-излучения колеблется от 0,10 до 0,16 микрозиверт в час. Данные показатели соответствуют естественному радиационному фону. Кроме того, опасные загрязнения также не были выявлены.

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До этого легковое авто протаранило пост радиационного контроля обстановки Ростовской АЭС, что привело к полной его поломке. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.

Ранее власти Новочеркасска приняли окончательное решение о строительстве атомной электростанции в городе. Напомним, что идея возведения АЭС не понравилась местным жителя.

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