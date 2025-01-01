Итоги новогоднего дня: ростовчане пускают запрещенные фейерверки и участвуют в забеге

Posted 1 января, 17:46
Published 1 января, 17:46
Modified 1 января, 17:48
Updated 1 января, 17:48
В Ростове-на-Дону состоялась традиционная новогодняя акция «Побегай 1 января». Спортивный марафон объединяет всех любителей бега уже восемь лет.
Забег начинался у городской елки в парке имени Максима Горького, пролегал через Пушкинскую улицу, а затем разворачивался в районе Театральной площади и завершался у Донской публичной библиотеки. Общая длина маршрута составила четыре километра.
Жители Ростова-на-Дону встретили новый 2025 год с размахом и большим количеством фейерверков. Под бой курантов люди вышли на улицы города и запускали праздничные огни. Сильный грохот стоял в разных районах.
Ростовчане запускали фейерверки, снимали это на камеру и выкладывали яркие кадры в интернет. Примечательно, что горожане продолжают игнорировать указ, подписанный врио губернатора Юрием Слюсарем, о запрете использования пиротехники.
Данный указ действует до декабря 2025 года. За его нарушение предусмотрен штраф от трех до 400 тысяч рублей. Возможно, ростовчане не знаю о нем или надеются, что их не найдут.
По прогнозу синоптиков, первая декада января будет по-весеннему теплой. Так, днем ожидается до 7…9 градусов тепла, а ночью похолодает до -4…+3 градусов. Несмотря на плюсовую температуру, погода будет пасмурной и дождливой.
С 11 по 20 января в Ростове-на-Дону резко упадет температура воздуха. Если днем потеплеет до 0…+3 градусов, то ночью похолодает до -5…0 градусов. Кроме того, почти каждый день будут идти ливни.
В третью декаду месяца погода испортится еще сильнее. Днем столбики термометров будут показывать до +1…-1, а ночью — -4…-2 градуса Цельсия. Ожидаются осадки в виде дождя в сочетании с мокрым снегом.