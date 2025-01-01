Ливни и минусовая температура накроют Ростов-на-Дону в январе

Posted 1 января, 12:12
Published 1 января, 12:12
Modified 1 января, 12:14
Updated 1 января, 12:14
В первые десять дней 2025 года в Ростове-на-Дону будет по настоящему весенняя погода. Днем температура воздуха составит +7…+9 градусов, а ночью — -4…+3 градуса. В городе будет пасмурно, периодически будут идти дожди.
Вторая декада января принесет резкое похолодание. Днем воздух прогреется до 0…+3, а ночью — охладится до -5…0 градусов. Почти ежедневно будут идти ливни, иногда со снегом.
А с 21 по 31 января погода испортится еще сильнее. Днем столбики термометров будут показывать до +1…-1, а ночью — -4…-2 градуса Цельсия. Ожидаются дожди в сочетании с мокрым снегом.
Ранее RostovGazeta рассказала, какие кометы, затмения и звездопады смогут увидеть ростовчане в новом 2025 году.