rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 января, 12:12

Published 1 января, 12:12

Modified 1 января, 12:14

Updated 1 января, 12:14

Ливни и минусовая температура накроют Ростов-на-Дону в январе

Ливни и минусовая температура накроют Ростов-на-Дону в январе

1 января 2025, 12:12
Фото: Изображение Midjourney. Ливни и минусовая температура накроют Ростов-на-Дону в январе
Январь обещает быть дождливым, пасмурным и холодным в Ростове-на-Дону, сообщают синоптики.

В первые десять дней 2025 года в Ростове-на-Дону будет по настоящему весенняя погода. Днем температура воздуха составит +7…+9 градусов, а ночью — -4…+3 градуса. В городе будет пасмурно, периодически будут идти дожди.

Вторая декада января принесет резкое похолодание. Днем воздух прогреется до 0…+3, а ночью — охладится до -5…0 градусов. Почти ежедневно будут идти ливни, иногда со снегом.

Отчаявшиеся ростовчане готовы задорого купить настоящий снег на Новый год
Узнать подробнее

А с 21 по 31 января погода испортится еще сильнее. Днем столбики термометров будут показывать до +1…-1, а ночью — -4…-2 градуса Цельсия. Ожидаются дожди в сочетании с мокрым снегом.

Ранее RostovGazeta рассказала, какие кометы, затмения и звездопады смогут увидеть ростовчане в новом 2025 году.

Читайте также:
Сильный ветер, снег и дождь обрушатся на Ростов-на-Дону на следующей неделеСиноптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону в конце декабряРостов-на-Дону затопят сильные ливни и растаявший снег
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ливень#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Снег#Дождь#Облачно#Пасмурно
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика