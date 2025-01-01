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Posted 1 января, 07:58

Published 1 января, 07:58

Modified 1 января, 08:03

Updated 1 января, 08:03

МЧС сделало заявление после новогодней ночи в Ростовской области

МЧС сделало заявление после новогодней ночи в Ростовской области

1 января 2025, 07:58
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области. МЧС сделало заявление после новогодней ночи в Ростовской области

В новогоднюю ночь в Ростовской области потушили девять пожаров

В министерстве МЧС по Ростовской области прокомментировали новогоднюю ночь. Спасатели рассказали, были ли какие-либо происшествия за этот период. Подробнее читайте в материале RostovGazeta.

Начиная с полуночи и заканчивая 08.00 мск 1 января специалистам поступило 20 сообщений с просьбой о помощи. В том числе девять из них касались пожаров.

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Все возгорания оперативно потушили, включая пожары в жилом секторе. К счастью, ЧП обошлись без пострадавших. А новогодняя ночь прошла без серьезных происшествий.

Ранее RostovGazeta сообщала о запуске фейерверков в Ростове, несмотря на запрет врио губернатора. Тысячи залпов раздались после боя курантов.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожары#МЧС#Губернатор#Фейерверки#Происшествия#Новогодняя ночь
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