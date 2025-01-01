МЧС сделало заявление после новогодней ночи в Ростовской области

Posted 1 января, 07:58
Published 1 января, 07:58
Modified 1 января, 08:03
Updated 1 января, 08:03
Начиная с полуночи и заканчивая 08.00 мск 1 января специалистам поступило 20 сообщений с просьбой о помощи. В том числе девять из них касались пожаров.
Все возгорания оперативно потушили, включая пожары в жилом секторе. К счастью, ЧП обошлись без пострадавших. А новогодняя ночь прошла без серьезных происшествий.
Ранее RostovGazeta сообщала о запуске фейерверков в Ростове, несмотря на запрет врио губернатора. Тысячи залпов раздались после боя курантов.