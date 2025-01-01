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Posted 31 декабря 2024, 21:23

Published 31 декабря 2024, 21:23

Modified 31 декабря 2024, 21:25

Updated 31 декабря 2024, 21:25

Наплевали на запрет: в Ростове прогремели фейерверки в новогоднюю ночь

Наплевали на запрет: в новогоднюю ночь прогремели фейерверки в Ростове

31 декабря 2024, 21:23
Фото: rostovgazeta.ru. Наплевали на запрет: в Ростове прогремели фейерверки в новогоднюю ночь
В Ростове-на-Дону фейерверки стали запускать еще за несколько часов до боя курантов 31 декабря. Кадры запретных красочных огней в небе появились в распоряжении RostovGazeta.

В ночь с 31 декабря на 1 января в донской столице раздался оглушительный грохот. В разных районах города около полуночи запустили фейерверки в честь Нового, 2025 года. Видео подобных праздничных залпов появилось еще несколько часов назад, даже до боя курантов. По словам ростовчан, весь день можно было видеть одиночные фейерверки и взрывы петард.

Видео: rostovgazeta.ru. Наплевали на запрет: в новогоднюю ночь прогремели фейерверки в Ростове
Итоги недели: ростовчан оставили без фейерверков в Новый год и могут лишить шаурмы
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Очевидно, местным жителям указ врио губернатора не писан. Запрет на использование пиротехники Юрий Слюсарь продлили до декабря 2025 года, практически на целый год. За нарушения будут выписывать штрафы — от трех до 400 тысяч рублей. Вероятно, горожане надеются, что их не найдут. Да и повод, по мнению некоторых, весьма уважительный — все-таки раз в год традиционный праздник отмечают.

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