Наплевали на запрет: в новогоднюю ночь прогремели фейерверки в Ростове

Очевидно, местным жителям указ врио губернатора не писан. Запрет на использование пиротехники Юрий Слюсарь продлили до декабря 2025 года, практически на целый год. За нарушения будут выписывать штрафы — от трех до 400 тысяч рублей. Вероятно, горожане надеются, что их не найдут. Да и повод, по мнению некоторых, весьма уважительный — все-таки раз в год традиционный праздник отмечают.