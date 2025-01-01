Наплевали на запрет: в новогоднюю ночь прогремели фейерверки в Ростове

Posted 31 декабря 2024, 21:23
Published 31 декабря 2024, 21:23
Modified 31 декабря 2024, 21:25
Updated 31 декабря 2024, 21:25
В ночь с 31 декабря на 1 января в донской столице раздался оглушительный грохот. В разных районах города около полуночи запустили фейерверки в честь Нового, 2025 года. Видео подобных праздничных залпов появилось еще несколько часов назад, даже до боя курантов. По словам ростовчан, весь день можно было видеть одиночные фейерверки и взрывы петард.
Очевидно, местным жителям указ врио губернатора не писан. Запрет на использование пиротехники Юрий Слюсарь продлили до декабря 2025 года, практически на целый год. За нарушения будут выписывать штрафы — от трех до 400 тысяч рублей. Вероятно, горожане надеются, что их не найдут. Да и повод, по мнению некоторых, весьма уважительный — все-таки раз в год традиционный праздник отмечают.