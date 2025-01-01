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Posted 1 января, 16:21

Published 1 января, 16:21

Modified 1 января, 16:23

Updated 1 января, 16:23

Пенсионер пострадал, упав в трехметровую яму-зыбун в Волгодонске

Пенсионер пострадал, упав в трехметровую яму-зыбун в Волгодонске

1 января 2025, 16:21
Фото: Шедеврум. Пенсионер пострадал, упав в трехметровую яму-зыбун в Волгодонске
В Волгодонске пожилой мужчина выгуливал собаку и угодил в глубокую песчаную яму недалеко от набережной, сообщает «Блокнот Волгодонск».

Инцидент произошел днем 1 января на улице Энтузиастов в Волгодонске. Пенсионер отправился на прогулку с собакой, наступил на засыпанную песком яму и провалился. Кроме того, на ее дне находилась вода.

Мужчина сам не заметил, как выкарабкался из трехметровой ямы. Он рассказал, что вылезать было очень тяжело, так как песок не позволял подняться выше, поэтому пришлось приложить немало сил. Как результат пенсионер повредил плечо.

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Добавим, что родственники пострадавшего переживают, что такая яма может быть не одна, и в следующий раз инцидент может закончиться трагически.

Ранее житель Ростова-на-Дону пострадал из-за пиротехники в новогоднюю ночь.

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