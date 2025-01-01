Полиция ищет водителей, устроивших опасные гонки с фейерверками в Ростове

Вечером 31 декабря в местных социальных сетях появилось видео, на котором заметно, как водители гоняют на одной из площадей Ростова-на-Дону. Они превышали скорость движения и выполняли опасные маневры. Кроме того, они приклеили изолентой к корпусу машин фейерверки и запускали их во время езды.