Полиция ищет водителей, устроивших опасные гонки с фейерверками в Ростове

Posted 1 января, 16:22
Published 1 января, 16:22
Modified 1 января, 16:24
Updated 1 января, 16:24
Вечером 31 декабря в местных социальных сетях появилось видео, на котором заметно, как водители гоняют на одной из площадей Ростова-на-Дону. Они превышали скорость движения и выполняли опасные маневры. Кроме того, они приклеили изолентой к корпусу машин фейерверки и запускали их во время езды.
В связи с этим сотрудники Госавтоинспеции региона организовали проверку, которая поможет установить все детали инцидента. Нарушителей найдут и накажут в соответствии с законом.
Ранее МЧС сделало заявление после новогодней ночи в Ростовской области.