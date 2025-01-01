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Posted 1 января, 16:22

Published 1 января, 16:22

Modified 1 января, 16:24

Updated 1 января, 16:24

Полиция ищет водителей, устроивших опасные гонки с фейерверками в Ростове

Полиция ищет водителей, устроивших опасные гонки с фейерверками в Ростове

1 января 2025, 16:22
Фото: 1MI. Полиция ищет водителей, устроивших опасные гонки с фейерверками в Ростове
В Ростове-на-Дону несколько водителей устроили гонки и дрифт представление перед Новым годом. Кроме того, автомобилисты пускали фейерверки, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Вечером 31 декабря в местных социальных сетях появилось видео, на котором заметно, как водители гоняют на одной из площадей Ростова-на-Дону. Они превышали скорость движения и выполняли опасные маневры. Кроме того, они приклеили изолентой к корпусу машин фейерверки и запускали их во время езды.

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В связи с этим сотрудники Госавтоинспеции региона организовали проверку, которая поможет установить все детали инцидента. Нарушителей найдут и накажут в соответствии с законом.

Ранее МЧС сделало заявление после новогодней ночи в Ростовской области.

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