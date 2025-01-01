Пять ударных беспилотников разнесли над Ростовской областью

Posted 1 января, 20:31
Published 1 января, 20:31
Modified 1 января, 20:33
Updated 1 января, 20:33
По данным ведомства, во временном промежутке с 20.00 до 22.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили пять вражеских БПЛА над территорией Ростовской области.
Всего за этот период были сбиты 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, атаковавших российские регионы: два — над территорией Белгородской области, четыре- над территорией Воронежской области, два — над территорией Тульской и один — над территорией Орловской области.
До этого врио губернатора Юрий Слюсарь сообщал о трех уничтоженных БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах и двух — в Таганроге. А глава приморского города Светлана Камбулова объявляла об опасности атаки беспилотников.