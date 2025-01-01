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Posted 1 января, 20:31

Published 1 января, 20:31

Modified 1 января, 20:33

Updated 1 января, 20:33

Пять ударных беспилотников разнесли над Ростовской областью

Пять ударных беспилотников разнесли над Ростовской областью

1 января 2025, 20:31
Фото: mil.ru. Пять ударных беспилотников разнесли над Ростовской областью
Над территорией Ростовской области были сбиты пять беспилотников, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, во временном промежутке с 20.00 до 22.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили пять вражеских БПЛА над территорией Ростовской области.

Всего за этот период были сбиты 14 украинских беспилотных летательных аппаратов, атаковавших российские регионы: два — над территорией Белгородской области, четыре- над территорией Воронежской области, два — над территорией Тульской и один — над территорией Орловской области.

Военные продолжают отражать атаку: Слюсарь сообщил о сбитых БПЛА в Ростовской области
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До этого врио губернатора Юрий Слюсарь сообщал о трех уничтоженных БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах и двух — в Таганроге. А глава приморского города Светлана Камбулова объявляла об опасности атаки беспилотников.

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