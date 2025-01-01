«Спуститесь в подвал!»: глава Таганрога объявила угрозу БПЛА 1 января

Posted 1 января, 18:52
Published 1 января, 18:52
Modified 1 января, 19:11
Updated 1 января, 19:11
Камбулова проинформировала об угрозе атаки БПЛА около 21.40 мск. Она призвала жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями.
«По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — предупредила глава города.
Спустя несколько минут Камбулова добавила, что силы ПВО работают за пределами города и вновь попросила людей соблюдать все меры безопасности.
До этого, около 21.15 мск врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил о трех сбитых вражеских беспилотниках в Миллеровском и Тарасовском районах. Он проинформировал, что разрушений на земле нет и в результате происшествия никто не пострадал.