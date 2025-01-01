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Posted 1 января, 18:52

Published 1 января, 18:52

Modified 1 января, 19:11

Updated 1 января, 19:11

«Спуститесь в подвал!»: глава Таганрога объявила угрозу БПЛА 1 января

«Спуститесь в подвал!»: глава Таганрога объявила угрозу БПЛА 1 января

1 января 2025, 18:52
Фото: rostov-gorod.ru. «Спуститесь в подвал!»: глава Таганрога объявила угрозу БПЛА 1 января

Глава Таганрога Светлана Камбулова объявила угрозу БПЛА 1 января

Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова объявила о беспилотной опасности вечером 1 января, об этом она написала в своем телеграм-канале.

Камбулова проинформировала об угрозе атаки БПЛА около 21.40 мск. Она призвала жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями.

«По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — предупредила глава города.

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Спустя несколько минут Камбулова добавила, что силы ПВО работают за пределами города и вновь попросила людей соблюдать все меры безопасности.

До этого, около 21.15 мск врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил о трех сбитых вражеских беспилотниках в Миллеровском и Тарасовском районах. Он проинформировал, что разрушений на земле нет и в результате происшествия никто не пострадал.

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