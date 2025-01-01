«Спуститесь в подвал!»: глава Таганрога объявила угрозу БПЛА 1 января

До этого, около 21.15 мск врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил о трех сбитых вражеских беспилотниках в Миллеровском и Тарасовском районах. Он проинформировал, что разрушений на земле нет и в результате происшествия никто не пострадал.