Теперь Таганрог: еще два беспилотника сбили в Ростовской области вечером 1 января

До этого Юрий Слюсарь информировал о том, что военные отражают атаку вражеских беспилотников. На тот момент, в 21.15 мск, в регионе уже сбили три БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах. Там также обошлось без пострадавших и разрушений на земле.