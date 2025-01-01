Теперь Таганрог: еще два беспилотника сбили в Ростовской области вечером 1 января

Posted 1 января, 19:25
Published 1 января, 19:25
Modified 1 января, 19:27
Updated 1 января, 19:27
Глава региона сообщил, что в районе Таганрога системы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата. Он добавил, что, по предварительным данным, происшествие обошлось без пострадавших и последствий на земле.
До этого Юрий Слюсарь информировал о том, что военные отражают атаку вражеских беспилотников. На тот момент, в 21.15 мск, в регионе уже сбили три БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах. Там также обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
Глава Таганрога Светлана Камбулова при этом объявила опасность атаки беспилотников около 21.40 мск, а потом добавила, что силы ПВО работают за пределами города и призвала сохранять спокойствие и соблюдать все меры безопасности.