rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 января, 19:25

Published 1 января, 19:25

Modified 1 января, 19:27

Updated 1 января, 19:27

Теперь Таганрог: еще два беспилотника сбили в Ростовской области вечером 1 января

Теперь Таганрог: еще два беспилотника сбили в Ростовской области вечером 1 января

1 января 2025, 19:25
Фото: Минобороны РФ. Теперь Таганрог: еще два беспилотника сбили в Ростовской области вечером 1 января

Юрий Слюсарь сообщил о сбитых в Таганроге беспилотниках 1 января

Врио губернатора Ростовской области сообщил о двух сбитых беспилотниках в Таганроге 1 января, об этом он написал в своем телеграм-канале.

Глава региона сообщил, что в районе Таганрога системы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата. Он добавил, что, по предварительным данным, происшествие обошлось без пострадавших и последствий на земле.

До этого Юрий Слюсарь информировал о том, что военные отражают атаку вражеских беспилотников. На тот момент, в 21.15 мск, в регионе уже сбили три БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах. Там также обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Военные продолжают отражать атаку: Слюсарь сообщил о сбитых БПЛА в Ростовской области
Узнать подробнее

Глава Таганрога Светлана Камбулова при этом объявила опасность атаки беспилотников около 21.40 мск, а потом добавила, что силы ПВО работают за пределами города и призвала сохранять спокойствие и соблюдать все меры безопасности.

Читайте также:
Момент поражения беспилотника в Батайске попал на видеоВ Минобороны сообщили о шестом сбитом беспилотнике в Ростовской областиТаганрог впервые был атакован американскими дальнобойными ракетами ATACMS
#Ростовская область#Таганрог#СВО#БПЛА#Атака#Происшествия#Юрий Слюсарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика