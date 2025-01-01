Цены на сыр взлетели на 18% за год в Ростовской области

В конце 2023 года в Ростове-на-Дону сыр продавали в среднем за 741,66 рубля за килограмм. В декабре 2024 года продукт можно было купить в среднем в 870,44 рубля. Примечательно, что тогда, что сейчас, в донской столице самые высокие цены на сыр.