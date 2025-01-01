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Posted 1 января, 11:23

Published 1 января, 11:23

Modified 1 января, 11:25

Updated 1 января, 11:25

Цены на сыр взлетели на 18% за год в Ростовской области

Цены на сыр взлетели на 18% за год в Ростовской области

1 января 2025, 11:23
Фото: 1MI. Цены на сыр взлетели на 18% за год в Ростовской области
За 2024 год средняя стоимость сыра по Ростовской области увеличилась на 17,6%, сообщает Ростовстат.

Согласно исследованиям ведомства, в декабре 2023 года самым дешевым сыром торговали на рынках Волгодонска. Тогда килограмм продукта в среднем стоил 675,17 рубля. А в декабре 2024 года самые выгодные предложения были зафиксированы уже в Миллерово — 794,03 рубля. За год цена выросла на 17,6%.

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В конце 2023 года в Ростове-на-Дону сыр продавали в среднем за 741,66 рубля за килограмм. В декабре 2024 года продукт можно было купить в среднем в 870,44 рубля. Примечательно, что тогда, что сейчас, в донской столице самые высокие цены на сыр.

До этого RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области лососевая икра подорожала почти в два раза. Стоимость килограмма икры уже превысила 10 тысяч рублей.

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