Тысячи фейерверков запустили на Новый год, несмотря на запрет в Ростове

Posted 1 января, 05:45
Published 1 января, 05:45
Modified 1 января, 05:47
Updated 1 января, 05:47
Из ближайших на видео запечатлен только один фейерверк, однако салюты можно увидеть и на фоне — сразу в нескольких местах. Горожане зажгли пиротехнику после боя курантов. Очевидно, никого из запускающих не волновал запрет врио губернатора Юрия Слюсаря. В начале месяца он продлил его до конца 2025 года.
При этом в течение дня 31 декабря над Ростовской областью сбили ряд беспилотников. В том числе один из дронов уничтожили прямо над донской столицей.
Не испугали празднующих и штрафы, которые могут составить до 400 тысяч рублей.
— Никак не дойдет до людей, что в это время беспилотники могут прилететь, а ПВО даже сбить их не сможет, — возмутились некоторые.
Нашлись и те, кто просто полюбовался красивым зрелищем, организованным за чужой счет, не обвиняя при этом тех в глупости.
— Новый год — всего раз в году, да и салютов не так много, как в прошлые года, — отметили некоторые. — А то, что запрет кто-то нарушил, это его личное дело. Было красиво зато.