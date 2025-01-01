Тысячи фейерверков запустили на Новый год, несмотря на запрет в Ростове

Из ближайших на видео запечатлен только один фейерверк, однако салюты можно увидеть и на фоне — сразу в нескольких местах. Горожане зажгли пиротехнику после боя курантов. Очевидно, никого из запускающих не волновал запрет врио губернатора Юрия Слюсаря. В начале месяца он продлил его до конца 2025 года.