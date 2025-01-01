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Posted 1 января, 05:45

Published 1 января, 05:45

Modified 1 января, 05:47

Updated 1 января, 05:47

Сотни фейерверков запустили на Новый год, несмотря на запрет в Ростове

Тысячи фейерверков запустили на Новый год, несмотря на запрет в Ростове

1 января 2025, 05:45
Фото: 1MI. Сотни фейерверков запустили на Новый год, несмотря на запрет в Ростове
Вопреки запрету на использование пиротехники жители Ростова запустили фейерверки в новогоднюю ночь. RostovGazeta публикует видео праздничных вспышек. Судя по кадрам, залпы «стреляли» по всему городу.

Из ближайших на видео запечатлен только один фейерверк, однако салюты можно увидеть и на фоне — сразу в нескольких местах. Горожане зажгли пиротехнику после боя курантов. Очевидно, никого из запускающих не волновал запрет врио губернатора Юрия Слюсаря. В начале месяца он продлил его до конца 2025 года.

При этом в течение дня 31 декабря над Ростовской областью сбили ряд беспилотников. В том числе один из дронов уничтожили прямо над донской столицей.

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Не испугали празднующих и штрафы, которые могут составить до 400 тысяч рублей.

— Никак не дойдет до людей, что в это время беспилотники могут прилететь, а ПВО даже сбить их не сможет, — возмутились некоторые.

Нашлись и те, кто просто полюбовался красивым зрелищем, организованным за чужой счет, не обвиняя при этом тех в глупости.

— Новый год — всего раз в году, да и салютов не так много, как в прошлые года, — отметили некоторые. — А то, что запрет кто-то нарушил, это его личное дело. Было красиво зато.
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