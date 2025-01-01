rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 января, 10:26

Published 1 января, 10:26

Modified 1 января, 10:28

Updated 1 января, 10:28

Тысячи ростовчан 1 января финишировали в забеге

Тысячи ростовчан 1 января финишировали в ежегодном забеге

1 января 2025, 10:26
Фото: rostovgazeta.ru. Тысячи ростовчан 1 января финишировали в забеге
Сюжет
Праздник
Традиционная новогодняя акция «Побегай 1 января» восьмой год подряд прошла в Ростове-на-Дону. Любители спорта преодолели дистанцию в четыре километра до полудня.

Стартовали горожане от главной городской елки в парке имени Максима Горького. Основной маршрут прошел по улице Пушкинской, где автомобилей не так много. В районе Театрального проспекта участники развернулись и рванули к финишу — к Донской публичной библиотеке.

Фото: rostovgazeta.ru
Главную новогоднюю елку зажгли в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Как и каждый год, некоторые пришли на праздничный забег с семьями. Кто-то бежал в карнавальном костюме, а те, кто более закаленный, и вовсе преодолели все четыре километра без верхней одежды.

Видео: rostovgazeta.ru. Тысячи ростовчан 1 января финишировали в забеге

Точная цифра участников пока неизвестна. Однако из года в год их число составляет не меньше полутора тысяч человек. А в 2023 и 2024 количество увеличилось до трех тысяч и даже больше.

Читайте также:
Центр Ростова-на-Дону перекроют 1 января из-за новогоднего забегаВ детстве на Новый год большинство ростовчан были зайчиками и снежинкамиНа соревнованиях в Ростове скончался чемпион мира по пауэрлифтингу. Что случилось?
#Евгения Волкова#Спорт#Видео#Ростов-на-Дону#Праздник#Забег#Дистанция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика