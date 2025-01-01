Тысячи ростовчан 1 января финишировали в ежегодном забеге

Posted 1 января, 10:26
Published 1 января, 10:26
Modified 1 января, 10:28
Updated 1 января, 10:28
Стартовали горожане от главной городской елки в парке имени Максима Горького. Основной маршрут прошел по улице Пушкинской, где автомобилей не так много. В районе Театрального проспекта участники развернулись и рванули к финишу — к Донской публичной библиотеке.
Как и каждый год, некоторые пришли на праздничный забег с семьями. Кто-то бежал в карнавальном костюме, а те, кто более закаленный, и вовсе преодолели все четыре километра без верхней одежды.
Точная цифра участников пока неизвестна. Однако из года в год их число составляет не меньше полутора тысяч человек. А в 2023 и 2024 количество увеличилось до трех тысяч и даже больше.