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Posted 1 января, 06:53

Published 1 января, 06:53

Modified 1 января, 06:55

Updated 1 января, 06:55

Синоптики рассказали, ждать ли снег на праздничных выходных в Ростове

Вместо снега: аномальное тепло придет в Ростовскую область на новогодних каникулах

1 января 2025, 06:53
Фото: 1MI. Синоптики рассказали, ждать ли снег на праздничных выходных в Ростове

Аномальное потепление придет в Ростовскую область на новогодних каникулах

В Ростове-на-Дону и области Новый год встретили без снега. Лепить снеговиков было не из чего, кататься на санках негде, а играть в снежки — нечем. Рассказываем, изменится ли ситуация в ближайшие дни.

По информации синоптиков Северо-Кавказского УГМС, с вечера 1 января по 3 января в донской столице ожидается небольшое потепление. Столбик термометра покажет от +3 до +5 градусов ночью и до +10 — днем.

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В целом по региону возможны небольшие заморозки до -2 градусов при прояснениях. А в южной части к 3 января потеплеет до +12. Речь идет о Сальском, Песчанокопском, Егорлыкском и соседних с ними районах.

Осадков в эти дни не будет, но ветер разбушуется не на шутку. В Ростове скорость порывов достигнет 17 метров в секунду, а в некоторых частях Ростовской области — даже 20. Из-за этого, вероятно, погода будет казаться прохладнее, чем есть на самом деле.

Несмотря на непогоду, в Ростове 1 января состоится новогодний забег.

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