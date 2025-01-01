Вместо снега: аномальное тепло придет в Ростовскую область на новогодних каникулах

Осадков в эти дни не будет, но ветер разбушуется не на шутку. В Ростове скорость порывов достигнет 17 метров в секунду, а в некоторых частях Ростовской области — даже 20. Из-за этого, вероятно, погода будет казаться прохладнее, чем есть на самом деле.