Вместо снега: аномальное тепло придет в Ростовскую область на новогодних каникулах

Posted 1 января, 06:53
Published 1 января, 06:53
Modified 1 января, 06:55
Updated 1 января, 06:55
По информации синоптиков Северо-Кавказского УГМС, с вечера 1 января по 3 января в донской столице ожидается небольшое потепление. Столбик термометра покажет от +3 до +5 градусов ночью и до +10 — днем.
В целом по региону возможны небольшие заморозки до -2 градусов при прояснениях. А в южной части к 3 января потеплеет до +12. Речь идет о Сальском, Песчанокопском, Егорлыкском и соседних с ними районах.
Осадков в эти дни не будет, но ветер разбушуется не на шутку. В Ростове скорость порывов достигнет 17 метров в секунду, а в некоторых частях Ростовской области — даже 20. Из-за этого, вероятно, погода будет казаться прохладнее, чем есть на самом деле.
Несмотря на непогоду, в Ростове 1 января состоится новогодний забег.