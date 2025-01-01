Внедорожник переехал пешехода в новогоднюю ночь на трассе в Ростовской области

Posted 1 января, 16:53
Published 1 января, 16:53
Modified 1 января, 16:56
Updated 1 января, 16:56
Смертельное ДТП произошло вечером 31 декабря, около 23.40 мск, на автодороге «Новочеркасск-Багаевская» в Ростовской области. 53-летний водитель среднеразмерного внедорожника Toyota Land Cruiser двигался по трассе и не заметил пешехода, который шел в попутном направлении. Автомобилист не успел затормозить и сбил мужчину.
От сильного удара пешеход скончался на месте еще до приезда медиков. Полицейские выясняют все детали аварии.
Ранее мотоциклист разбился насмерть, протаранив ограждение моста в городе Миллерово. Подробнее о случившемся читайте в материале RostovGazeta.