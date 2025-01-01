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Posted 1 января, 16:53

Published 1 января, 16:53

Modified 1 января, 16:56

Updated 1 января, 16:56

Внедорожник переехал пешехода перед Новым годом на трассе в Ростовской области

Внедорожник переехал пешехода в новогоднюю ночь на трассе в Ростовской области

1 января 2025, 16:53
Фото: 1MI. Внедорожник переехал пешехода перед Новым годом на трассе в Ростовской области
Житель Ростовской области погиб на трассе незадолго до Нового года. Его сбил легковой автомобиль, информирует Госавтоинспекция региона.

Смертельное ДТП произошло вечером 31 декабря, около 23.40 мск, на автодороге «Новочеркасск-Багаевская» в Ростовской области. 53-летний водитель среднеразмерного внедорожника Toyota Land Cruiser двигался по трассе и не заметил пешехода, который шел в попутном направлении. Автомобилист не успел затормозить и сбил мужчину.

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От сильного удара пешеход скончался на месте еще до приезда медиков. Полицейские выясняют все детали аварии.

Ранее мотоциклист разбился насмерть, протаранив ограждение моста в городе Миллерово. Подробнее о случившемся читайте в материале RostovGazeta.

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