Военные продолжают отражать атаку: Слюсарь сообщил о сбитых БПЛА в Ростовской области

Posted 1 января, 18:42
Published 1 января, 18:42
Modified 1 января, 18:44
Updated 1 января, 18:44
Вечером 1 января в небе над Ростовской областью, а именно в Миллеровском и Тарасовском районах были зафиксированы украинские беспилотные летательные аппараты. Средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку и уничтожили три дрона.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Однако военные еще продолжают отражать атаку.
До этого RostovGazeta рассказала, почему Украина не оставляет попытки атаковать Ростовскую область беспилотниками и ракетами.
Ранее стало известно, что Ростовская область вошла в список самых тревоженных регионов в РФ. Подробнее о том, что больше всего волнует дончан в нашем материале.