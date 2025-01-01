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Posted 1 января, 18:42

Published 1 января, 18:42

Modified 1 января, 18:44

Updated 1 января, 18:44

Слюсарь назвал точное количество сбитых над Ростовской областью БПЛА

Военные продолжают отражать атаку: Слюсарь сообщил о сбитых БПЛА в Ростовской области

1 января 2025, 18:42
Фото: Изображение Midjourney. Слюсарь назвал точное количество сбитых над Ростовской областью БПЛА

Слюсарь сообщил о трех сбитых БПЛА в Ростовской области

Военные отражают воздушную атаку противника по Ростовской области. Всего средства ПВО уничтожилитри беспилотника, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Вечером 1 января в небе над Ростовской областью, а именно в Миллеровском и Тарасовском районах были зафиксированы украинские беспилотные летательные аппараты. Средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку и уничтожили три дрона.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Однако военные еще продолжают отражать атаку.

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До этого RostovGazeta рассказала, почему Украина не оставляет попытки атаковать Ростовскую область беспилотниками и ракетами.

Ранее стало известно, что Ростовская область вошла в список самых тревоженных регионов в РФ. Подробнее о том, что больше всего волнует дончан в нашем материале.

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#Валерия Кострова#Ростовская область#Беспилотники#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Атака#Террористическая атака#Происшествия#Юрий Слюсарь
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