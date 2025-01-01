Январь принесет в Ростовскую область череду мощных магнитных бурь

Posted 1 января, 14:21
Published 1 января, 14:21
Modified 1 января, 14:23
Updated 1 января, 14:23
Астрономы рассказали, что в январе 2025 года солнечная активность будет минимальной и придется на конец месяца. Так, возбуждения магнитного поля ожидаются примерно 10 и 16 января. Их сила составит четыре балла из девяти возможных.
Магнитные бури начнутся в Ростовской области 27 января. Геомагнитные колебания достигнут пяти баллов или уровня G1. Подобная космическая погода продлится как минимум до начала 29 января.
Добавим, что в период сильного солнечного воздействия могут возникать проблемы со здоровьем.
Ранее стало известно, что ливни и минусовая температура накроют Ростов-на-Дону в январе. Подробный прогноз погоды на месяц в материале RostovGazeta.