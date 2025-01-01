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Posted 1 января, 14:21

Published 1 января, 14:21

Modified 1 января, 14:23

Updated 1 января, 14:23

Январь принесет в Ростовскую область череду мощных магнитных бурь

Январь принесет в Ростовскую область череду мощных магнитных бурь

1 января 2025, 14:21
Фото: Изображение Midjourney. Январь принесет в Ростовскую область череду мощных магнитных бурь
В январе на территории Ростовской области ожидается как минимум два возбуждения магнитосферы Земли и две геомагнитные бури, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Астрономы рассказали, что в январе 2025 года солнечная активность будет минимальной и придется на конец месяца. Так, возбуждения магнитного поля ожидаются примерно 10 и 16 января. Их сила составит четыре балла из девяти возможных.

Магнитные бури начнутся в Ростовской области 27 января. Геомагнитные колебания достигнут пяти баллов или уровня G1. Подобная космическая погода продлится как минимум до начала 29 января.

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Добавим, что в период сильного солнечного воздействия могут возникать проблемы со здоровьем.

Ранее стало известно, что ливни и минусовая температура накроют Ростов-на-Дону в январе. Подробный прогноз погоды на месяц в материале RostovGazeta.

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