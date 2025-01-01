Житель Ростова пострадал из-за пиротехники в новогоднюю ночь

Posted 1 января, 09:08
Published 1 января, 09:08
Modified 1 января, 09:10
Updated 1 января, 09:10
К счастью, обошлось без серьезных последствий. Ростовчанин самостоятельно пришел в травмпункт, где получил необходимую медпомощь.
На салюты жаловались 18 раз за ночь. По сравнению с прошлым годом, это почти вдвое меньше (было — 31). Либо в этот раз запускали фейерверков меньше, либо о них стали реже сообщать по телефону 112.
Ранее RostovGazeta публиковала кадры многочисленных залпов, которые устроили в донской столице. Яркие вспышки озарили небо над Ростовом сразу после боя курантов, а некоторые даже накануне.