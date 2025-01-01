rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 января, 09:08

Published 1 января, 09:08

Modified 1 января, 09:10

Updated 1 января, 09:10

После новогодних фейерверков от пиротехники пострадал житель Ростова

Житель Ростова пострадал из-за пиротехники в новогоднюю ночь

1 января 2025, 09:08
Фото: 1MI. После новогодних фейерверков от пиротехники пострадал житель Ростова
В Ростове один человек получил травмы, когда использовал пиротехнику. Об этом 1 января сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем telegram-канале.

К счастью, обошлось без серьезных последствий. Ростовчанин самостоятельно пришел в травмпункт, где получил необходимую медпомощь.

Итоги недели: ростовчан оставили без фейерверков в Новый год и могут лишить шаурмы
Узнать подробнее

На салюты жаловались 18 раз за ночь. По сравнению с прошлым годом, это почти вдвое меньше (было — 31). Либо в этот раз запускали фейерверков меньше, либо о них стали реже сообщать по телефону 112.

Ранее RostovGazeta публиковала кадры многочисленных залпов, которые устроили в донской столице. Яркие вспышки озарили небо над Ростовом сразу после боя курантов, а некоторые даже накануне.

Читайте также:
Тысячи фейерверков запустили на Новый год, несмотря на запрет в РостовеНаплевали на запрет: в новогоднюю ночь прогремели фейерверки в РостовеШтраф до 400 тысяч рублей грозит жителям в Ростове за запуск фейерверков
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Салют#Пиротехника#Фейерверки#Запрет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика