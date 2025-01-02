Беспилотная опасность в Таганроге продлилась восемь часов

Posted 2 января, 06:42
Published 2 января, 06:42
Modified 2 января, 06:44
Updated 2 января, 06:44
Напомним, что угрозу беспилотной опасности глава города объявила в 21.37 мск. Камбулова попросила таганрожцев не поддаваться панике и по возможности укрыться в безопасных местах без окон, спуститься в подвал и сесть на пол.
В 21.45 глава проинформировала жителей, что силы ПВО работают за пределами города, а после полуночи предупредила, что гроза атаки БПЛА сохраняется.
Только к 06.00 мск она сообщила об отбое угрозы атаки вражеских БПЛА.
Ранее стало известно о появлении пяти ударных беспилотниках в небе над Ростовской областью.
До этого врио губернатора Юрий Слюсарь проинформировал жителей донского региона еще о трех уничтоженных БПЛА.