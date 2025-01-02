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Posted 2 января, 06:42

Published 2 января, 06:42

Modified 2 января, 06:44

Updated 2 января, 06:44

Беспилотная опасность в Таганроге продлилась восемь часов

Беспилотная опасность в Таганроге продлилась восемь часов

2 января 2025, 06:42
Фото: Изображение Midjourney.
В Таганроге угрозу атаки беспилотников отменили только утром 2 января. Информация об этом появилась в телеграмм-канале главы города Светланы Камбуловой.

Напомним, что угрозу беспилотной опасности глава города объявила в 21.37 мск. Камбулова попросила таганрожцев не поддаваться панике и по возможности укрыться в безопасных местах без окон, спуститься в подвал и сесть на пол.

В 21.45 глава проинформировала жителей, что силы ПВО работают за пределами города, а после полуночи предупредила, что гроза атаки БПЛА сохраняется.

Только к 06.00 мск она сообщила об отбое угрозы атаки вражеских БПЛА.

Военные продолжают отражать атаку: Слюсарь сообщил о сбитых БПЛА в Ростовской области
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Ранее стало известно о появлении пяти ударных беспилотниках в небе над Ростовской областью.

До этого врио губернатора Юрий Слюсарь проинформировал жителей донского региона еще о трех уничтоженных БПЛА.

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