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Posted 2 января, 16:01

Published 2 января, 16:01

Modified 2 января, 16:03

Updated 2 января, 16:03

Елочное кладбище устроили продавцы в овраге у водохранилища в Ростове

Елочное кладбище устроили продавцы в овраге у водохранилища в Ростове

2 января 2025, 16:01
Фото: 1MI. Елочное кладбище устроили продавцы в овраге у водохранилища в Ростове
В Ростове-на-Дону у водохранилища на Северном нашли свалку из елок, которые не удалось продать. Кадры с места событий опубликовал телеграмм-канал «Ростов главный».

В декабре в донском регионе работали более 350 елочных базаров. Ростовчанам предоставили на выбор различные новогодние деревья. На рынках появились даже елки из стран НАТО.

Все, что не удалось отдать на распродажах, продавцы выбросили. Свалку из нераспроданных елок они организовали на улице Волкова в овраге у водохранилища.

«На Волкова торгаши даже не потрудились донести ёлки до мусорки, а выбросили в овраге у водохранилища», — пишет телеграмм-канал.
Фото: Телеграмм-канал «Ростов главный»

До этого стало известно, как выглядит новогодняя ель, которую продавали за полмиллиона рублей.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Новый год#Свалка#Елки#Происшествия#Елочные базары
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