Елочное кладбище устроили продавцы в овраге у водохранилища в Ростове

Posted 2 января, 16:01
Published 2 января, 16:01
Modified 2 января, 16:03
Updated 2 января, 16:03
В декабре в донском регионе работали более 350 елочных базаров. Ростовчанам предоставили на выбор различные новогодние деревья. На рынках появились даже елки из стран НАТО.
Все, что не удалось отдать на распродажах, продавцы выбросили. Свалку из нераспроданных елок они организовали на улице Волкова в овраге у водохранилища.
«На Волкова торгаши даже не потрудились донести ёлки до мусорки, а выбросили в овраге у водохранилища», — пишет телеграмм-канал.