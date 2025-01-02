Морозы до 17 градусов придут в Ростовскую область в январе

В интервью Donnews она сообщила, что в первой половине января мороз в ночные часы в регионе температура воздуха будет колебаться в пределах -2-3 градусов, а на севере донского региона может опускаться до -8 градусов. Средняя дневная температура по югу Ростовской области и в Ростове-на-Дону составит от +8 до +11, а на севере будет держаться на уровне нуля градусов. Кроме того, после 5 января в регионе возможен мокрый снег и дожди. Днем уличные градусники покажут от +7 до -3 градусов, а по ночам может холодать до -11 градусов.