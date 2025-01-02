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Posted 2 января, 07:41

Published 2 января, 07:41

Modified 2 января, 07:43

Updated 2 января, 07:43

В Гидрометцентре рассказали о январской погоде в Ростовской области

Морозы до 17 градусов придут в Ростовскую область в январе

2 января 2025, 07:41
Фото: 1MI.

В Гидрометцентре рассказали о январской погоде в Ростовской области

В первый месяц 2025 года в Ростовской области возможен мороз до -17 градусов. Об этом сообщила начальник донского Гидрометцентра Елена Назарова.

В интервью Donnews она сообщила, что в первой половине января мороз в ночные часы в регионе температура воздуха будет колебаться в пределах -2-3 градусов, а на севере донского региона может опускаться до -8 градусов. Средняя дневная температура по югу Ростовской области и в Ростове-на-Дону составит от +8 до +11, а на севере будет держаться на уровне нуля градусов. Кроме того, после 5 января в регионе возможен мокрый снег и дожди. Днем уличные градусники покажут от +7 до -3 градусов, а по ночам может холодать до -11 градусов.

С 11 по 20 января в Ростовской области также возможен мокрый снег и снег. По ночам ударят морозы до -13 градусов.

Как сообщает Назарова, самой холодной в январе будет третья декада. В ночное время температура понизится в большинстве районов до -9, а в северных территориях — до -17 градусов. Днем столбики термометров поднимутся не выше нуля.

В целом, как резюмирует Назарова, январь 2025 года будет теплее, чем обычно, а количество осадков ожидается в пределах нормы.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Осадки#Гидрометцентр#Температура#Морозы
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