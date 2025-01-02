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Posted 2 января, 10:06

Published 2 января, 10:06

Modified 2 января, 11:24

Updated 2 января, 11:24

Появились кадры смертельного ДТП на «заколдованном» участке М-4 под Ростовом

Появились кадры смертельного ДТП на «заколдованном» участке М-4 под Ростовом

2 января 2025, 10:06
Фото: 1MI. Появились кадры смертельного ДТП на «заколдованном» участке М-4 под Ростовом
На участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области произошло смертельное ДТП. Кадры с последствиями аварии опубликовали в телеграмм-канале «Это Ростов». В комментариях пользователи рассказали, что это — далеко не первый инцидент, который произошел на данном участке автодороги.

Авария произошла утром 2 января, неподалеку от мемориала «Невернувшимся» (или «Журавли»), посвященному погибшим солдатам.

«В левой полосе стояла развернутая легковушка, через 30 метров в правой полосе лежал накрытый труп, а вдоль обочины стояли несколько авто на аварийках», — сообщает канал.

Телеграм-пользователи в комментариях к посту отметили, что это — далеко не первая смертельная авария на этом участке дороги.

«Кажется, в этом месте часто такое случается», — отмечает подписчица паблика.
«Да, отрезок этой трассы — как заколдованное место… В детстве каждая поездка — это подобные виды. Самую страшную аварию видела с автобусом…прошло лет 20, а то и больше, но картину эту не забуду», — делится пользовательница.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что происшествие случилось 2 января в 04.30 мск на участке автодороги М-4 «Дон». В ДТП погиб пешеход 1993 года рождения получил. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Видео: «Это Ростов». https://t.me/etorostov/76788
. Появились кадры смертельного ДТП на «заколдованном» участке М-4 под Ростовом
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Ранее страшное ДТП произошло в новогоднюю ночь в донском регионе.

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