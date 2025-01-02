. Появились кадры смертельного ДТП на «заколдованном» участке М-4 под Ростовом

Posted 2 января, 10:06
Published 2 января, 10:06
Modified 2 января, 11:24
Updated 2 января, 11:24
Авария произошла утром 2 января, неподалеку от мемориала «Невернувшимся» (или «Журавли»), посвященному погибшим солдатам.
«В левой полосе стояла развернутая легковушка, через 30 метров в правой полосе лежал накрытый труп, а вдоль обочины стояли несколько авто на аварийках», — сообщает канал.
Телеграм-пользователи в комментариях к посту отметили, что это — далеко не первая смертельная авария на этом участке дороги.
«Кажется, в этом месте часто такое случается», — отмечает подписчица паблика.
«Да, отрезок этой трассы — как заколдованное место… В детстве каждая поездка — это подобные виды. Самую страшную аварию видела с автобусом…прошло лет 20, а то и больше, но картину эту не забуду», — делится пользовательница.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что происшествие случилось 2 января в 04.30 мск на участке автодороги М-4 «Дон». В ДТП погиб пешеход 1993 года рождения получил. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.