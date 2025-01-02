. Появились кадры смертельного ДТП на «заколдованном» участке М-4 под Ростовом

На участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области произошло смертельное ДТП. Кадры с последствиями аварии опубликовали в телеграмм-канале «Это Ростов». В комментариях пользователи рассказали, что это — далеко не первый инцидент, который произошел на данном участке автодороги.

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