Прокуратура заинтересовалась затопленным поселком в Ростовской области

Posted 2 января, 17:12
Published 2 января, 17:12
Modified 2 января, 17:14
Updated 2 января, 17:14
В конце декабря 2024 года в соцсетях появилась информация о том, что поселок Розет в Красносулинском районе оказался на грани затопления из-за коммунальной аварии.
«Ремонтная бригада не смогла устранить течь. Вода продолжает прибывать… У многих затоплены подвалы и дворы. Двигаться по дороге поселка на легковом автомобиле просто невозможно», — пишет телеграмм-канал Rostovnews.
Позже появилась информация, что этого инцидентом заинтересовалась прокуратура донского региона. Она организовала проверку исполнения требований законодательства и взяла ситуацию под контроль.
В сообщении прокуратуры не указано место, где произошел инцидент, но, скорее всего, речь идет именно о поселке Розет.