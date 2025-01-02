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Posted 2 января, 17:12

Published 2 января, 17:12

Modified 2 января, 17:14

Updated 2 января, 17:14

Прокуратура заинтересовалась затопленным поселком в Ростовской области

Прокуратура заинтересовалась затопленным поселком в Ростовской области

2 января 2025, 17:12
Фото: для иллюстрации. 1MI. Прокуратура заинтересовалась затопленным поселком в Ростовской области
Прокуратура Ростовской области организовала проверку из-за порыва на водопроводе в Красносулинском районе. Кадры «потопа» накануне опубликовали в соцсетях.

В конце декабря 2024 года в соцсетях появилась информация о том, что поселок Розет в Красносулинском районе оказался на грани затопления из-за коммунальной аварии.

«Ремонтная бригада не смогла устранить течь. Вода продолжает прибывать… У многих затоплены подвалы и дворы. Двигаться по дороге поселка на легковом автомобиле просто невозможно», — пишет телеграмм-канал Rostovnews.
Видео: Телеграмм-канал Rostovnews. https://t.me/rostovnews61/36482 . Телеграмм-канал Rostovnews
. Телеграмм-канал Rostovnews

Позже появилась информация, что этого инцидентом заинтересовалась прокуратура донского региона. Она организовала проверку исполнения требований законодательства и взяла ситуацию под контроль.

В сообщении прокуратуры не указано место, где произошел инцидент, но, скорее всего, речь идет именно о поселке Розет.

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