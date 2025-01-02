Ростовская область стала лидером по поеданию мандаринов

Posted 2 января, 14:02
Published 2 января, 14:02
Modified 2 января, 14:02
Updated 2 января, 14:02
Сообщается, что жители Ростовской области стали покупать мандарины на 26% чаще. Это — самое большое значение среди регионов страны.
«Динамика продаж мандаринов в 2024 году выросла в Ростовской области на 26% к 2023 году, в Краснодарском крае — на 17%, в Новосибирской области — на 11%.», — пишет источник.
При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области спрос, напротив, упал на 2, 4 и 5% соответственно.
Уточняется, что динамика продаж мандаринов по стране выросла на 7% по сравнению с 2023 годом. При этом цены на фрукты стали выше. Так, в среднем по России за килограмм мандаринов отдавали 249 рублей.
Донской регион занял второе место по повышению цен на цитрусовые, уступив Новосибирской области. Так, в 2024 году в Ростовской области мандарины подорожали на 19%. Причинами повышения цен, как сообщает источник, стали «погодные аномалии в странах-импортерах, проблемы с логистикой и ослабление курса рубля».