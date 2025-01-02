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Posted 2 января, 14:02

Published 2 января, 14:02

Modified 2 января, 14:02

Updated 2 января, 14:02

Ростовская область стала лидером по поеданию мандаринов

Ростовская область стала лидером по поеданию мандаринов

2 января 2025, 14:02
Фото: rostovgazeta.ru. Ростовская область стала лидером по поеданию мандаринов
В 2024 году в Ростовской области повысились цены и спрос на мандарины по сравнению с 2023. Об этом рассказали в ТАСС со ссылкой на исследование «Контур.Маркета».

Сообщается, что жители Ростовской области стали покупать мандарины на 26% чаще. Это — самое большое значение среди регионов страны.

«Динамика продаж мандаринов в 2024 году выросла в Ростовской области на 26% к 2023 году, в Краснодарском крае — на 17%, в Новосибирской области — на 11%.», — пишет источник.

При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области спрос, напротив, упал на 2, 4 и 5% соответственно.

Уточняется, что динамика продаж мандаринов по стране выросла на 7% по сравнению с 2023 годом. При этом цены на фрукты стали выше. Так, в среднем по России за килограмм мандаринов отдавали 249 рублей.

Донской регион занял второе место по повышению цен на цитрусовые, уступив Новосибирской области. Так, в 2024 году в Ростовской области мандарины подорожали на 19%. Причинами повышения цен, как сообщает источник, стали «погодные аномалии в странах-импортерах, проблемы с логистикой и ослабление курса рубля».

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Ранее стало известно, что подорожало в донской столице 1 января 2025 года.

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