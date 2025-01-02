Самые красивые даты для свадьбы назвали влюбленным из Ростовской области

В июне бракосочетание можно запланировать на 05.06.2025, 06.06.2025 и 25.06.2025. В июле — на 05.07.2025, 07.07.2025 и 25.07.2025, а в августе — на 05.08.2025, 08.08.2025 и 25.08.2025.