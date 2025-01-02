Самые красивые даты для свадьбы назвали влюбленным из Ростовской области

Posted 2 января, 11:04
Published 2 января, 11:04
Modified 2 января, 11:06
Updated 2 января, 11:06
Для желающих заключить брак в красивую дату в январе подойдет 25.01.2025. Для торжества в зимнем сезоне также можно рассмотреть варианты 25.02.2025 и 05.02.2025.
Для планирующих весеннюю свадьбу предлагаются следующие даты: 03.03.2025, 05.03.2025, 25.03.2025, 04.04.2025, 05.04.2025, 25.04.2025, 05.05.2025, 20.05.2025, а также 25.05.2025.
В июне бракосочетание можно запланировать на 05.06.2025, 06.06.2025 и 25.06.2025. В июле — на 05.07.2025, 07.07.2025 и 25.07.2025, а в августе — на 05.08.2025, 08.08.2025 и 25.08.2025.
Свадьбы в начале осени предлагается планировать на 05.09.2025, 09.09.2025 или 25.09.2025. В октябре ожидаются красивые даты 10.10.2025 и 25.10.2025, а в ноябре — 05.11.2025, 11.11.2025 или 25.11.2025.
В декабре создать семью в красивые даты можно 05.12.2025, 12.12.2025 или 25.12.2025.