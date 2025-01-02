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Posted 2 января, 12:00

Published 2 января, 12:00

Modified 2 января, 12:02

Updated 2 января, 12:02

Штормовое предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за ветра больше 70 км/час

Шторм надвигается на Ростов-на-Дону. Сколько он продлится?

2 января 2025, 12:00
Фото: Изображение Midjourney.

Штормовое предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за ветра больше 70 км/час

Жителей Ростовской области предупредили об опасном усилении ветра до 20 метров в секунду. Об этом рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Ростова.

Ведомство сообщило о возможности возникновения аварийных ситуаций из-за сильных порывов ветра. Опасность могут создать перехлест проводов и обрыв линий электропередач. Жителям донского региона также порекомендовали держаться подальше от слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.

Кроме того, в случае перепадов напряжения электросети необходимо отключить все приборы. Водителям порекомендовали не оставлять машины на территориях, где может возникнуть опасность обвал деревьев или слабо закрепленных конструкций.

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По прогнозу погоды, ветер успокоится в Ростове только к концу недели, в воскресенье его скорость снизится до 3 метров секунду.

Ранее стало известно о погоде на январь 2025.

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