Шторм надвигается на Ростов-на-Дону. Сколько он продлится?

Posted 2 января, 12:00
Published 2 января, 12:00
Modified 2 января, 12:02
Updated 2 января, 12:02
Ведомство сообщило о возможности возникновения аварийных ситуаций из-за сильных порывов ветра. Опасность могут создать перехлест проводов и обрыв линий электропередач. Жителям донского региона также порекомендовали держаться подальше от слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.
Кроме того, в случае перепадов напряжения электросети необходимо отключить все приборы. Водителям порекомендовали не оставлять машины на территориях, где может возникнуть опасность обвал деревьев или слабо закрепленных конструкций.
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