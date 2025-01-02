«Сначала была вспышка»: следы работы системы ПВО заметили в Таганроге 2 января

Posted 2 января, 15:47
Published 2 января, 15:47
Modified 2 января, 15:50
Updated 2 января, 15:50
Кадры инверсионного следа, предположительно, после работы средств ПВО появились в 17.24 мск. Уточняется, что хлопков и громких звуков при этом не было.
«Какое-то свечение было, как фонарик яркий. А потом он исчез, и линия начала становится кривой. Хлопков не было», — делится очевидец.
Ни местные власти, ни Минобороны РФ о работе систем ПВО в городе в это время не сообщали.
Ранее стало известно, что 1 января в Ростовской области сбили семь ударных беспилотников. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле. В Таганроге режим опасности атаки БПЛА отменили только в 06.00 мск, он продлился больше восьми часов.