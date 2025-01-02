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Posted 2 января, 15:47

Published 2 января, 15:47

Modified 2 января, 15:50

Updated 2 января, 15:50

«Сначала была вспышка»: следы работы системы ПВО заметили в Таганроге 2 января

«Сначала была вспышка»: следы работы системы ПВО заметили в Таганроге 2 января

2 января 2025, 15:47
Фото: rostovgazeta.ru. «Сначала была вспышка»: следы работы системы ПВО заметили в Таганроге 2 января

Следы работы системы ПВО заметили в Таганроге 2 января

Жители Ростовской области стали свидетелями инверсионного следа, который мог появиться после работы средств ПВО. Ломаная линия наблюдалась в небе вечером 2 января. Фотографии RostovGazeta предоставил очевидец из Таганрога.

Кадры инверсионного следа, предположительно, после работы средств ПВО появились в 17.24 мск. Уточняется, что хлопков и громких звуков при этом не было.

«Какое-то свечение было, как фонарик яркий. А потом он исчез, и линия начала становится кривой. Хлопков не было», — делится очевидец.
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Ни местные власти, ни Минобороны РФ о работе систем ПВО в городе в это время не сообщали.

Ранее стало известно, что 1 января в Ростовской области сбили семь ударных беспилотников. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле. В Таганроге режим опасности атаки БПЛА отменили только в 06.00 мск, он продлился больше восьми часов.

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#Милана Белкина#Ростовская область#Таганрог#ПВО#Беспилотники#Происшествия#Инверсионный след
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