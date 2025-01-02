Температурные качели с перепадами до 15 градусов ожидают Ростовскую область

На отдельных территориях региона в этот день пройдёт снег, а на дорогах появится гололедица. Ветер будет дуть со скоростью от 6 до 18 метров в секунду. Также в регионе ожидаются температурные качели в течение дня. Так, в первой половине суток на востоке Ростовской области воздух прогреется до +13 градусов, а после обеда ожидается понижение до 0 градусов.