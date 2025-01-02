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Posted 2 января, 15:12

Published 2 января, 15:12

Modified 2 января, 15:12

Updated 2 января, 15:12

Температурные качели с перепадами до 15 градусов ожидают Ростовскую область

Температурные качели с перепадами до 15 градусов ожидают Ростовскую область

2 января 2025, 15:12
Фото: 1MI. Температурные качели с перепадами до 15 градусов ожидают Ростовскую область
Сильный ветер, температурные колебания и потепление до +13 накроют Ростовскую область с 3 января 2025 года. Об этом жителей региона проинформировали синоптики.

3 января в Ростове будет без осадков, а небо над городом покроют облака. Ветер усилится до 17 метров в секунду. Температура подскочит до +10 градусов. В области ветер будет немного сильнее: до 20 метров в секунду. Температура будет колебаться от -2 до +10 градусов. Самые наибольшие значения покажут термометры на юге донского региона. Там температура повысится вплоть до +12 градусов.

На следующий день, 4 января, донскую столицу периодически будет заливать дождь. Ветер немного стихнет и будет колебаться от 12 до 16 метров в секунду. Температура останется в пределах положительных значений: ночью и утром она вырастет до +8, а днем — понизится до +2 градусов.

На отдельных территориях региона в этот день пройдёт снег, а на дорогах появится гололедица. Ветер будет дуть со скоростью от 6 до 18 метров в секунду. Также в регионе ожидаются температурные качели в течение дня. Так, в первой половине суток на востоке Ростовской области воздух прогреется до +13 градусов, а после обеда ожидается понижение до 0 градусов.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Магнитные бури#Температура#Синоптики#Потепление#Гололедица#Северо-Кавказское УГМС
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