Температурные качели с перепадами до 15 градусов ожидают Ростовскую область

Posted 2 января, 15:12
Published 2 января, 15:12
Modified 2 января, 15:12
Updated 2 января, 15:12
3 января в Ростове будет без осадков, а небо над городом покроют облака. Ветер усилится до 17 метров в секунду. Температура подскочит до +10 градусов. В области ветер будет немного сильнее: до 20 метров в секунду. Температура будет колебаться от -2 до +10 градусов. Самые наибольшие значения покажут термометры на юге донского региона. Там температура повысится вплоть до +12 градусов.
На следующий день, 4 января, донскую столицу периодически будет заливать дождь. Ветер немного стихнет и будет колебаться от 12 до 16 метров в секунду. Температура останется в пределах положительных значений: ночью и утром она вырастет до +8, а днем — понизится до +2 градусов.
На отдельных территориях региона в этот день пройдёт снег, а на дорогах появится гололедица. Ветер будет дуть со скоростью от 6 до 18 метров в секунду. Также в регионе ожидаются температурные качели в течение дня. Так, в первой половине суток на востоке Ростовской области воздух прогреется до +13 градусов, а после обеда ожидается понижение до 0 градусов.