В лобовом ДТП в Ростовской области погибла 25-летняя девушка и пострадал ребенок

Инцидент со смертельным исходом произошел 2 января в 15.00 мск на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». 25-летняя девушка, управляя автомобилем Renault Logan, выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной марки Geely. Водителем был 40-летний мужчина. Вместе с ним в машине находился семилетний ребенок.