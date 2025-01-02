В лобовом ДТП в Ростовской области погибла 25-летняя девушка и пострадал ребенок

Posted 2 января, 16:09
Published 2 января, 16:09
Modified 2 января, 16:11
Updated 2 января, 16:11
Инцидент со смертельным исходом произошел 2 января в 15.00 мск на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». 25-летняя девушка, управляя автомобилем Renault Logan, выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной марки Geely. Водителем был 40-летний мужчина. Вместе с ним в машине находился семилетний ребенок.
В результате аварии водитель Renault Logan от полученных травм скончалась на месте. Мужчину и ребенка забрали медики. В данный момент полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.