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Posted 2 января, 16:09

Published 2 января, 16:09

Modified 2 января, 16:11

Updated 2 января, 16:11

В лобовом ДТП в Ростовской области погибла 25-летняя девушка и пострадал ребенок

В лобовом ДТП в Ростовской области погибла 25-летняя девушка и пострадал ребенок

2 января 2025, 16:09
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. В лобовом ДТП в Ростовской области погибла 25-летняя девушка и пострадал ребенок
В Ростовской области произошло ДТП, которое унесло жизнь 25-летней девушки. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент со смертельным исходом произошел 2 января в 15.00 мск на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». 25-летняя девушка, управляя автомобилем Renault Logan, выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной марки Geely. Водителем был 40-летний мужчина. Вместе с ним в машине находился семилетний ребенок.

В результате аварии водитель Renault Logan от полученных травм скончалась на месте. Мужчину и ребенка забрали медики. В данный момент полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

Появились кадры смертельного ДТП на «заколдованном» участке М-4 под Ростовом
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Ранее появились кадры смертельного ДТП на таинственном участке трассы М-4 «Дон» под Ростовом.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Полиция#Транспорт#Авария#Госавтоинспекция
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