В Ростове нашли кладбище елок, а жителей призвали выбросить от оливье: итоги 2 января

Салаты из овощей или фруктов и мясных продуктов можно не выбрасывать в течение 18 часов, а после заправки — 12. А вот блюда с добавлением консервированных овощей или вареных яиц лучше не употреблять в пищу за шесть часов. Дольше всех — 36 часов — остаются свежими салаты из маринованных или квашеных овощей.