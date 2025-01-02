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Posted 2 января, 15:55

Published 2 января, 15:55

Modified 2 января, 16:04

Updated 2 января, 16:04

В Ростове нашли кладбище елок, а жителей призвали выбросить от оливье: итоги 2 января

В Ростове нашли кладбище елок, а жителей призвали выбросить от оливье: итоги 2 января

2 января 2025, 15:55
Фото: 1MI. В Ростове нашли кладбище елок, а жителей призвали выбросить от оливье: итоги 2 января
В Ростове продавцы устроили свалку из нераспроданных елок, а Таганрог всю ночь был под беспилотной опасностью. Тем временем жителей региона призывают выбрасывать прошлогодние салаты.
Беспилотная опасность в Таганроге продлилась восемь часов
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Восьмичасовая тревога

Информация об угрозе атаки беспилотников появилась в телеграмм-канале главы Таганрога Светланы Камбуловой в 21.37 мск 1 января.

Она призвала таганрожцев не поддаваться панике и постараться укрыться в безопасных местах без окон, спуститься в подвал и сесть на пол.

В 21.45 Камбулова проинформировала жителей города, что силы ПВО работают за пределами города, а в полночь 2 января предупредила, что угроза атаки БПЛА все еще сохраняется.

Отбой воздушной тревоги объявили только к 06.00 мск.

Выбросить прошлогодний оливье призвал Роспотребнадзор жителей Ростовской области
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Опасные шубы и оливье

На сайте регионального управления Роспотребнадзора появилась информация о том, какие продукты лучше не доедать через сутки после Нового года. Особое внимание уделили салатам, поскольку они являются скоропортящимся блюдом. Поэтому их рекомендуется хранить в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов.

Салаты из овощей или фруктов и мясных продуктов можно не выбрасывать в течение 18 часов, а после заправки — 12. А вот блюда с добавлением консервированных овощей или вареных яиц лучше не употреблять в пищу за шесть часов. Дольше всех — 36 часов — остаются свежими салаты из маринованных или квашеных овощей.

Что касается других блюд, то холодец хранится 12 часов, копченое мясо — трое суток, жареное — двое, а рыба — до полутора. Дольше всех сохраняет свежесть красная икра — вплоть до 6 дней.

Уточняется, что несоблюдение правил хранения блюд может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Елочные кладбища

В Ростове-на-Дону до Нового года в различных районах города работали елочные базары. Как оказалось, распродать удалось не все хвойные деревья.

Все оставшиеся ели продавцы не отнесли в мусорку. Вместо этого они организовали свалку сами. Кладбище из елок образовалось на улице Волкова, в овраге у водохранилища.

«На Волкова торгаши даже не потрудились донести ёлки до мусорки, а выбросили в овраге у водохранилища», — пишет телеграмм-канал «Ростов главный».
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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Таганрог#Мусор#Роспотребнадзор#БПЛА#Елки#Ростов#Воздушная тревога#Салаты
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