В Ростове ограничили проезд для фур и грузовиков по десятку улиц

В связи с этим в рамках грузового каркаса водителям большегрузов запрещен въезд в город с 07.00 до 10.00 мск, а также с 17.00 до 20.00 мск. В это время грузовикам нельзя появляться на улицах Малиновского, Таганрогская, Зрелищная, Оганова, Особенная, Сосновая, Орбитальная, Виталия Ходоша, Малое Зеленое Кольцо, Нозадзе, Всесоюзная, Днепропетровская и Каскадная.