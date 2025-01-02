В Ростове ограничили проезд для фур и грузовиков по десятку улиц

Posted 2 января, 18:09
Published 2 января, 18:09
Modified 2 января, 18:09
Updated 2 января, 18:09
Сообщается, что ограничения передвижения грузовых машин по донской столице необходимо для снижения заторов на дорогах, а также для улучшения работы общественного транспорта и экологической ситуации.
В связи с этим в рамках грузового каркаса водителям большегрузов запрещен въезд в город с 07.00 до 10.00 мск, а также с 17.00 до 20.00 мск. В это время грузовикам нельзя появляться на улицах Малиновского, Таганрогская, Зрелищная, Оганова, Особенная, Сосновая, Орбитальная, Виталия Ходоша, Малое Зеленое Кольцо, Нозадзе, Всесоюзная, Днепропетровская и Каскадная.
В список попали проспекты Шолохова и 40-летия Победы и путепровод по улице Пойменная.
Под запретом также находится центральная часть донской столицы. Контролировать соблюдение правил будут полиция и дорожные камеры.
Исключениями являются грузовики, перевозящие пассажиров и почту, а также автомобили без прицепа массой не более 26 тонн.
При этом движение большегрузов разрешено на 22 участках дорог донской столицы. Среди них — улицы Вересаева, Щедрина, Щаденко, Российская, Менжинского, Нансена, Зоологическая, Доватора, Мадояна, 1-й Конной Армии, Текучева, Нансена, Мичуринская и Берберовская.
Разрешено движение по проспектам 40-летия Победы, Сиверса, Шолохова и Театральный. Это касается и переулков Автобусный, Ахтарский и Энергетиков, а также Змиевского проезда.
Для наибольшей наглядности в администрации города опубликовали карту. На ней синим цветом выделены улицы, которые входят в грузовой каркас. Уточняется, что всего их будет 155.
Уточняется, что грузовой каркас уже действует в крупнейших городах России. Отмечается, что его введение позволило улучшить экологическую ситуацию, уменьшить количество аварий и заторов, а также увеличить скорость других видов транспорта.