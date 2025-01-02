В Ростове петарда взорвалась в руке у школьника

Posted 2 января, 09:36
Published 2 января, 09:36
Modified 2 января, 09:38
Updated 2 января, 09:38
Сообщается, что инцидент произошел 1 января вечером на улице Рябышева в Нахичевани. Школьник решил поджечь петарду и та взорвалась прямо у него в руке. Подросток получил ожоги, его забрали врачи.
Официальных комментариев от полицейских пока не поступало, но известно, что они уже выясняют, где школьник приобрёл опасное изделие.
Напомним, что запрет на использование пиротехники продлил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь до декабря 2025 года. Нарушителям могут грозить штрафы от 3 и до 400 тысяч рублей. Однако в новогоднюю ночь стало ясно, что некоторым жителям региона никакие указы не писаны.