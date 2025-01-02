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Posted 2 января, 09:36

Published 2 января, 09:36

Modified 2 января, 09:38

Updated 2 января, 09:38

В Ростове петарда взорвалась в руке у школьника

В Ростове петарда взорвалась в руке у школьника

2 января 2025, 09:36
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону ребенок пострадал от петарды, которая подорвалась у него в руке. Об этом рассказал канал «Дон 24» со ссылкой на слова очевидцев.

Сообщается, что инцидент произошел 1 января вечером на улице Рябышева в Нахичевани. Школьник решил поджечь петарду и та взорвалась прямо у него в руке. Подросток получил ожоги, его забрали врачи.

Официальных комментариев от полицейских пока не поступало, но известно, что они уже выясняют, где школьник приобрёл опасное изделие.

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Напомним, что запрет на использование пиротехники продлил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь до декабря 2025 года. Нарушителям могут грозить штрафы от 3 и до 400 тысяч рублей. Однако в новогоднюю ночь стало ясно, что некоторым жителям региона никакие указы не писаны.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Дети#Фейерверки#Травмы#Инцидент#Происшествия#Запрет на запуск фейерверков в Ростовской области
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