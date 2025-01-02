В Ростове петарда взорвалась в руке у школьника

Напомним, что запрет на использование пиротехники продлил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь до декабря 2025 года. Нарушителям могут грозить штрафы от 3 и до 400 тысяч рублей. Однако в новогоднюю ночь стало ясно, что некоторым жителям региона никакие указы не писаны.