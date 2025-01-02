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Posted 2 января, 08:36

Published 2 января, 08:36

Modified 2 января, 08:38

Updated 2 января, 08:38

Госавтоинспекция обновила список дорожных камер в Ростовской области

В Ростовской области обновили список дорожных камер. Рассказываем, где их разместили

2 января 2025, 08:36
Фото: 1MI. Госавтоинспекция обновила список дорожных камер в Ростовской области

Госавтоинспекция обновила список дорожных камер в Ростовской области

Стало известно, где в Ростовской области водителей будут ловить на нарушении правил дорожного движения в 2025 году. Список всех камер региона опубликовали на сайте Госавтоинспекции.

Сообщается, что теперь в Ростовской области насчитывается 249 мест размещения средств автоматической фотовидеофиксации.

Для большего удобства местоположения камер изобразили в формате карты. На ней видно, что наибольшее скопление средств фотовидеофиксации приходится на донскую столицу — более сотни штук.

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Узнать подробнее

Подробную информацию о местонахождении дорожных камер можно изучить здесь.

Ранее RostovGazeta рассказала, как водителям грузовиков проехать через Ростов-на-Дону и не получить штраф пять тысяч рублей.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Нарушение ПДД#Госавтоинспекция#Фотовидеофиксация#Дорожные камеры
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