В Ростовской области обновили список дорожных камер. Рассказываем, где их разместили

Posted 2 января, 08:36
Published 2 января, 08:36
Modified 2 января, 08:38
Updated 2 января, 08:38
Сообщается, что теперь в Ростовской области насчитывается 249 мест размещения средств автоматической фотовидеофиксации.
Для большего удобства местоположения камер изобразили в формате карты. На ней видно, что наибольшее скопление средств фотовидеофиксации приходится на донскую столицу — более сотни штук.
Подробную информацию о местонахождении дорожных камер можно изучить здесь.
Ранее RostovGazeta рассказала, как водителям грузовиков проехать через Ростов-на-Дону и не получить штраф пять тысяч рублей.