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Posted 2 января, 09:01

Published 2 января, 09:01

Modified 2 января, 09:03

Updated 2 января, 09:03

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Ростовской области

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Ростовской области

2 января 2025, 09:01
Фото: 1MI.
В Ростовской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа в Цимлянском районе. Информацию об этим опубликовали на сайте ведомства в региональном ГУ МЧС России.

Сведения о болезни появились в оперативной сводке ГУ МЧС по донскому региону на 06.00 мск 1 января 2025 года. Сообщается, что на территории района введен локальный режим ЧС, который находится на контроле ведомства. Сейчас ведутся работы над ликвидацией эпизоотического очага болезни.

В районе проводят карантинные мероприятия, чтобы не допустить распространения инфекции.

Напомним, что птичий грипп опасен и для людей. Им можно заразиться через пищу, а также воздушно-капельным путем. У больного могут возникнуть повышение температуры, слабость в теле, боль в мышцах и горле, озноб, сильный кашель и одышка.

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До этого из-за гриппа птиц закрыли на карантин часть донского региона.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Грипп#Болезнь#Птичий грипп#Заболевание
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