Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Ростовской области

Posted 2 января, 09:01
Published 2 января, 09:01
Modified 2 января, 09:03
Updated 2 января, 09:03
Сведения о болезни появились в оперативной сводке ГУ МЧС по донскому региону на 06.00 мск 1 января 2025 года. Сообщается, что на территории района введен локальный режим ЧС, который находится на контроле ведомства. Сейчас ведутся работы над ликвидацией эпизоотического очага болезни.
В районе проводят карантинные мероприятия, чтобы не допустить распространения инфекции.
Напомним, что птичий грипп опасен и для людей. Им можно заразиться через пищу, а также воздушно-капельным путем. У больного могут возникнуть повышение температуры, слабость в теле, боль в мышцах и горле, озноб, сильный кашель и одышка.