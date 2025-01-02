Выбросить прошлогодний оливье призвал Роспотребнадзор жителей Ростовской области

Салаты из овощей или фруктов и мяса можно доедать в течение 18 часов, а после заправки — 12. Блюда с добавлением консервированных овощей или вареных яиц лучше не употреблять в пищу по истечении шести часов. Дольше всех — до 36 часов — хранятся салаты из маринованных, соленых или квашеных овощей.