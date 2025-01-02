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Posted 2 января, 13:04

Published 2 января, 13:04

Modified 2 января, 13:06

Updated 2 января, 13:06

Выбросить прошлогодний оливье призвал Роспотребнадзор жителей Ростовской области

Выбросить прошлогодний оливье призвал Роспотребнадзор жителей Ростовской области

2 января 2025, 13:04
Фото: Изображение Midjourney. Выбросить прошлогодний оливье призвал Роспотребнадзор жителей Ростовской области
Жителям Ростовской области сообщили, какие блюда лучше не доедать спустя сутки после Нового года. Подробнее о сроках хранения продуктов рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Сообщается, что салаты относятся к скоропортящейся категории блюд, которая является благоприятной средой для развития вредоносных микроорганизмов. Поэтому их рекомендуется хранить в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов.

Салаты из овощей или фруктов и мяса можно доедать в течение 18 часов, а после заправки — 12. Блюда с добавлением консервированных овощей или вареных яиц лучше не употреблять в пищу по истечении шести часов. Дольше всех — до 36 часов — хранятся салаты из маринованных, соленых или квашеных овощей.

Жителям донского региона рассказали о сроках годности и других продуктов. Так, холодец хранится 12 часов, копченое мясо — трое суток, а жареное — 48 часов. Блюда из рыбы лучше выбросить после истечения полутора суток. Гарниры хранятся 12 часов, а красная икра — 5-6 дней.

Уточняется, что игнорирование сроков годности и неправильное хранение блюд может привести к отравлению и другим серьезным проблемам со здоровьем.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Продукты#Роспотребнадзор#Еда
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