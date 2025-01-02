Выбросить прошлогодний оливье призвал Роспотребнадзор жителей Ростовской области

Posted 2 января, 13:04
Published 2 января, 13:04
Modified 2 января, 13:06
Updated 2 января, 13:06
Сообщается, что салаты относятся к скоропортящейся категории блюд, которая является благоприятной средой для развития вредоносных микроорганизмов. Поэтому их рекомендуется хранить в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов.
Салаты из овощей или фруктов и мяса можно доедать в течение 18 часов, а после заправки — 12. Блюда с добавлением консервированных овощей или вареных яиц лучше не употреблять в пищу по истечении шести часов. Дольше всех — до 36 часов — хранятся салаты из маринованных, соленых или квашеных овощей.
Жителям донского региона рассказали о сроках годности и других продуктов. Так, холодец хранится 12 часов, копченое мясо — трое суток, а жареное — 48 часов. Блюда из рыбы лучше выбросить после истечения полутора суток. Гарниры хранятся 12 часов, а красная икра — 5-6 дней.
Уточняется, что игнорирование сроков годности и неправильное хранение блюд может привести к отравлению и другим серьезным проблемам со здоровьем.