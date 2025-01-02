За первые сутки 2025 года в Ростовской области родились 85 младенцев

Posted 2 января, 18:12
Published 2 января, 18:12
Modified 2 января, 18:12
Updated 2 января, 18:12
Десятки женщин из донского региона встретили Новый год в роддомах. Так, только в областном перинатальном центре в первые сутки 2025 года на свет появилось 14 младенцев. При этом первыми в новом году родились двойняшки.
Ранее стали известны самые уникальные мужские и женские имена, которыми называли младенцев из Ростовской области в 2024 году.
До этого RostovGazeta рассказала, кто из чиновников донского региона встретил 2025 год в СИЗО и колонии.