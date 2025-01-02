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Posted 2 января, 18:12

Published 2 января, 18:12

Modified 2 января, 18:12

Updated 2 января, 18:12

За первые сутки 2025 года в Ростовской области родились 85 младенцев

За первые сутки 2025 года в Ростовской области родились 85 младенцев

2 января 2025, 18:12
Фото: 1MI. За первые сутки 2025 года в Ростовской области родились 85 младенцев
1 января 2025 года в роддомах Ростовской области появилось на свет 85 малышей. Первыми из них стали двойняшки. Информация об этом появилась в телеграмм-канале регионального правительства.

Десятки женщин из донского региона встретили Новый год в роддомах. Так, только в областном перинатальном центре в первые сутки 2025 года на свет появилось 14 младенцев. При этом первыми в новом году родились двойняшки.

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Ранее стали известны самые уникальные мужские и женские имена, которыми называли младенцев из Ростовской области в 2024 году.

До этого RostovGazeta рассказала, кто из чиновников донского региона встретил 2025 год в СИЗО и колонии.

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