Бастрыкин вмешался в дело о смерти избитого подростком инвалида под Сальском

Posted 3 января, 14:43
Published 3 января, 14:43
Modified 3 января, 14:45
Updated 3 января, 14:45
Сестра умершего Алексея Трапезникова обратилась ко главе Следкома России Александру Бастрыкину. Девушка не согласна с ходом установления обстоятельств смерти брата. Она рассказала, что родственника избил 15-летний школьник. В больнице диагностировали травмы головы и другие повреждения. Спустя пять суток молодой человек скончался в стенах медучреждения. С тех пор фигуранта дела не привлекли к ответственности.
Председатель СКР поручил руководителю регионального следственного управления Аслану Хуаде доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.
Ранее мать школьника заявила, что он не виноват. Женщина утверждает, что погибший парень якобы первый налетел на подростка, а тот его ударил в ответ, но незначительно. Она заявила СМИ, что на записях с камер видеонаблюдения заметно, что удар пришелся по голове, но в живот Алексея никто не бил. Родственница предположила, что молодой человек мог получить ранения по дороге домой, упав или подравшись с кем-то еще.