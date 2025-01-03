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Posted 3 января, 14:43

Published 3 января, 14:43

Modified 3 января, 14:45

Updated 3 января, 14:45

Подросток до смерти избил парня-инвалида в Ростовской области

Бастрыкин вмешался в дело о смерти избитого подростком инвалида под Сальском

3 января 2025, 14:43
Фото: 1MI. Подросток до смерти избил парня-инвалида в Ростовской области
В Ростовской области расследуют дело гибели 23-летнего парня-инвалида, которого накануне избил подросток. Трагедия случилась в августе 2024 года в хуторе Новоселом под Сальском.

Сестра умершего Алексея Трапезникова обратилась ко главе Следкома России Александру Бастрыкину. Девушка не согласна с ходом установления обстоятельств смерти брата. Она рассказала, что родственника избил 15-летний школьник. В больнице диагностировали травмы головы и другие повреждения. Спустя пять суток молодой человек скончался в стенах медучреждения. С тех пор фигуранта дела не привлекли к ответственности.

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Председатель СКР поручил руководителю регионального следственного управления Аслану Хуаде доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.

Ранее мать школьника заявила, что он не виноват. Женщина утверждает, что погибший парень якобы первый налетел на подростка, а тот его ударил в ответ, но незначительно. Она заявила СМИ, что на записях с камер видеонаблюдения заметно, что удар пришелся по голове, но в живот Алексея никто не бил. Родственница предположила, что молодой человек мог получить ранения по дороге домой, упав или подравшись с кем-то еще.

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