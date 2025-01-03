Фугасную авиабомбу весом с медведя взорвали пиротехники из Ростовской области

Posted 3 января, 09:27
Published 3 января, 09:27
Modified 3 января, 09:29
Updated 3 января, 09:29
Огромную бомбу весом 100 килограммов нашли 27 декабря. Местные жители занимались земляными работами, когда наткнулись на корпус ФАБ (прим. — фугасная авиабомба).
Испугавшись, что опасное вещество внутри может взорваться, о находке сообщили спасателям. Донские эксперты забрали опасный снаряд и обезвредили его. Для этого понадобилось отвезти бомбу на полигон и там ее взорвать.
Месяц назад пиротехники из Ростовской области уничтожили еще одну бомбу времен ВОВ, которая весила 250 килограммов.