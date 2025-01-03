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Posted 3 января, 09:27

Published 3 января, 09:27

Modified 3 января, 09:29

Updated 3 января, 09:29

Фугасную авиабомбу весом с медведя взорвали пиротехники из Ростовской области

Фугасную авиабомбу весом с медведя взорвали пиротехники из Ростовской области

3 января 2025, 09:27
Фото: 1MI. Фугасную авиабомбу весом с медведя взорвали пиротехники из Ростовской области
Пиротехники из Ростовской области обезвредили фугасную авиабомбу весом с гималайского медведя, пролежавшую со времен Великой Отечественной войны. Снаряд обнаружили в соседней Волгоградской области, в станице Советской.

Огромную бомбу весом 100 килограммов нашли 27 декабря. Местные жители занимались земляными работами, когда наткнулись на корпус ФАБ (прим. — фугасная авиабомба).

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Испугавшись, что опасное вещество внутри может взорваться, о находке сообщили спасателям. Донские эксперты забрали опасный снаряд и обезвредили его. Для этого понадобилось отвезти бомбу на полигон и там ее взорвать.

Месяц назад пиротехники из Ростовской области уничтожили еще одну бомбу времен ВОВ, которая весила 250 килограммов.

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