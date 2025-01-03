Машина такси попала в смертельное ДТП с КамАЗом в Ростове

Posted 3 января, 10:17
Published 3 января, 10:17
Modified 3 января, 10:19
Updated 3 января, 10:19
Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «Это Ростов новости». На кадрах видно, как половина легковушки смялась как лист бумаги при столкновении с грузовиком. Корпус смялся, лобовое стекло разбилось вдребезги. Шансов выжить у находящихся в салоне практически не оставалось. По словам очевидцев, есть трупы.
Чтобы достать людей из покореженной машины, понадобились специальные инструменты спасателей.
— КамАЗ ехал прямо перед нами, за секунду все произошло. «Рио» летела явно выше положенного, мы двигались около 60 километров в час, — добавили в комментариях очевидцы.
Официальных комментариев об аварии пока нет.
Ранее в лобовом ДТП в Ростовской области погибла 25-летняя девушка.