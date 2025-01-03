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Posted 3 января, 10:17

Published 3 января, 10:17

Modified 3 января, 10:19

Updated 3 января, 10:19

Машина такси попала в смертельное ДТП с военным КамАЗом в Ростове

Машина такси попала в смертельное ДТП с КамАЗом в Ростове

3 января 2025, 10:17
Фото: 1MI. Машина такси попала в смертельное ДТП с военным КамАЗом в Ростове
Легковая машина такси попала в аварию с КамАЗом. ДТП случилось утром 3 января на Северном обходе Ростова.

Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «Это Ростов новости». На кадрах видно, как половина легковушки смялась как лист бумаги при столкновении с грузовиком. Корпус смялся, лобовое стекло разбилось вдребезги. Шансов выжить у находящихся в салоне практически не оставалось. По словам очевидцев, есть трупы.

Чтобы достать людей из покореженной машины, понадобились специальные инструменты спасателей.

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— КамАЗ ехал прямо перед нами, за секунду все произошло. «Рио» летела явно выше положенного, мы двигались около 60 километров в час, — добавили в комментариях очевидцы.

Официальных комментариев об аварии пока нет.

Ранее в лобовом ДТП в Ростовской области погибла 25-летняя девушка.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Такси#Авария#Северный обход#Спасатели#Ростов#КамАЗ#Очевидцы
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