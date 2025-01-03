Машина такси попала в смертельное ДТП с КамАЗом в Ростове

Видео с места происшествия появилось в telegram-канале «Это Ростов новости». На кадрах видно, как половина легковушки смялась как лист бумаги при столкновении с грузовиком. Корпус смялся, лобовое стекло разбилось вдребезги. Шансов выжить у находящихся в салоне практически не оставалось. По словам очевидцев, есть трупы.