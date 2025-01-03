Мелодии Хогвартса или Хор Турецкого: куда сходить в новогодние выходные в Ростове

Posted 3 января, 07:00
Published 3 января, 07:00
Modified 3 января, 07:02
Updated 3 января, 07:02
3 января 19.00 мск, КСК «Экспресс» (улица Закруткина, 67А).
Любимые артисты исполнят супер-хиты. На сцене выступят «Корни», «Вирус», «Братья Гримм», «Челси», «Инфинити» и другие. Погрузиться в ностальгическое шоу можно за 3000 рублей (танцпол). На трибунах осталось около 20 билетов по 5000-6000 рублей.
4 января 22.00 мск, Embargo Villa (улица Левобережная, 72)
Специальные гости — проект Krasa Rosa; музыканты, объединяющие электронику с этникой. В их композициях прошлое переплетается с будущим, участники проекта активно экспериментируют и не боятся ломать привычные каноны жанра.
5 января 15.00 мск, ОДНТ (площадь Карла Маркса, 5/1).
Под знакомые звуки мелодий симфонического оркестра оживет мир Хогвартса. Сказочный вечер обойдется в 600-1200 рублей.
7 января 18.00 мск, КСК «Экспресс» (улица Закруткина, 67А).
Для зрителей подготовили лучшие песни из мировой коллекции новогодних и рождественских хитов в эксклюзивных аранжировках, а также авторские композиции. В продаже осталось меньше 70 билетов стоимостью от 3000 до 9000 рублей.
7 января 19.00 мск, F3 (улица Фрунзе, 3).
Большой рождественский концерт инди-поп группы, появившейся после перевыпуска альбома Зиновия Биртмана — его песен 70-х и 80-х годов времен. По мнению критиков, мистификационная природа биртмановских песен демонстративна: например, в них используются такие слова, как «селфи» и «лайк», которые в 1979 году еще никто не использовал. При этом песни Биртмана не только остроумно травестируют шаблоны блатного шансона, но и элегантно обыгрывают ряд других музыкальных стереотипов советской популярной музыки 70-х годов.
За столиками в клубе осталось меньше десятка мест по 6000 рублей. На танцпол можно пройти за 2000 рублей.
РАСО. Сказочное караоке с оркестром: Куда уходит Старый год? (6+) — 3 и 4 января 12.00 мск, билеты от 400 до 1000 рублей.
Оркестр имени Еждика. Лучшие песни о главном (12+) — 5 января 17.00 мск, билеты от 1000 до 1600 рублей.
4 января 19.00 мск — Open Jazz Quintet & Анастасия Бондарь (6+);
4 января 22.00 мск — Smooth Jazz Quintet & Friends (6+);
5 января 19.00 мск — Биг-бэнд Антона Глухова (6+);
5 января 22.00 мск — Октет Армена Султаняна (6+);
6 января 19.00 мск — Ансамбль Петра Назаретова (6+);
6 января 22.00 мск — Four Brothers (6+);
7 января 19.00 мск — Рождественский вечер с New Centropezn Jazz Quartet (6+);
7 января 22.00 мск — Opera Night (12+);
8 января 19.00 мск — OK Project Band feat. Лера Колобова (6+);
8 января 22.00 мск — Квартет Анны Брайловской (6+).
В продаже доступны места за столиком и у бара до 2000 рублей.
4 января 19.00 мск, КСК «Экспресс» (улица Закруткина, 67А).
Семейный комик заслужил любовь многомиллионной зрительской аудитории своим своеобразным, несколько циничным юмором, оригинальной подачей и мощной харизмой. Начать новый год в компании Андрея Бебуришвили предлагают по цене от 1900 до 3900 рублей.
5 января 15.00 и 19.00 мск, конгресс-холл ДГТУ (площадь Гагарина, 1).
Артисты комедийного шоу 11-й год подряд гастролируют по России, показывая реалии в острых и смешных скетчах. Большая часть билетов уже раскуплена — осталось чуть больше 60. Увидеть сценки популярного шоу можно за 2800 рублей. Также есть места подороже — до 6000 рублей.
5 января 19.00 мск, ДК «Ростсельмаш» (проспект Сельмаш, 3).
В своих выступлениях Ольга совмещает женственность и суровость, остро шутит на темы взаимоотношений и говорит без стеснения на любые, даже самые провокационные темы.
Осталась пара сотен билетов от 1300 до 4600 рублей в зависимости от места в зале.
3–8 января — драма «Женские штучки» (12+), Молодежный театр, 3000 рублей.
4 января — комедия «Охота на мужчин» (16+), конгресс-холл ДГТУ, 4000-5000 рублей.
5–8 января — комедия «Как получилось, так и хотели!» (16+), театр «Человек в кубе», 1700-2000 рублей.
4–8 января — комедия «Новый год на краю земли» (12+), театр «Человек в кубе», 1700-2000 рублей.
3–4 января — «Здравствуй, юный Новый год» (0+), театр «Линии» в Нахичевани, билеты — 1000 рублей.
3–4 января — «Снегурочка» (0+), ОДНТ в Нахичевани, билеты от 500 до 900 рублей.
3–6 января — «Песня года» (0+), ОДНТ в Нахичевани, билеты от 500 до 900 рублей.
3–7 января — «Божественная драмедия с червячками» (6+), театр «Муха» возле цирка, цена не указана.
3–8 января — «Новогодние приключения в царстве Кощея» (0+), театр драма имени Горького, билеты от 500 до 1300 рублей.
4–7 января — «Кентервильское привидение» (6+), Молодежный театр, билеты от 900 до 2000 рублей (осталось несколько мест).
5 января — кукольный спектакль «Умка и Новый год» (0+), театр «Жили-были» на Северном, цена не указана.
6 января — «Щелкунчик» (6+), Музыкальный театр, остался один билет в партере — 10000 рублей.
6–8 января — «Мы были маленькие» (6+), театр «Линии» в Нахичевани, билеты — 1300 рублей.
6–7 января «Белоснежка и семь гномов» (0+), театр кукол имени Былкова рядом с публичной библиотекой, цена не указана.
7 января — «Новогодние проделки Бабы Яги» (0+), Музей краеведения, билеты от 500 до 900 рублей.
7–8 января — «Маша и медведь» (0+), Молодежный театр, цена не указана.