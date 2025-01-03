Мелодии Хогвартса или Хор Турецкого: куда сходить в новогодние выходные в Ростове

Большой рождественский концерт инди-поп группы, появившейся после перевыпуска альбома Зиновия Биртмана — его песен 70-х и 80-х годов времен. По мнению критиков, мистификационная природа биртмановских песен демонстративна: например, в них используются такие слова, как «селфи» и «лайк», которые в 1979 году еще никто не использовал. При этом песни Биртмана не только остроумно травестируют шаблоны блатного шансона, но и элегантно обыгрывают ряд других музыкальных стереотипов советской популярной музыки 70-х годов.