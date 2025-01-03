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Posted 3 января, 07:00

Published 3 января, 07:00

Modified 3 января, 07:02

Updated 3 января, 07:02

Мелодии Хогвартса или Хор Турецкого: афиша на праздничные выходные в Ростове

Мелодии Хогвартса или Хор Турецкого: куда сходить в новогодние выходные в Ростове

3 января 2025, 07:00
Фото: тг Хор Турецкого. Мелодии Хогвартса или Хор Турецкого: афиша на праздничные выходные в Ростове
Предновогодняя суета закончилась: всех близких уже поздравили, с салатами расправились, а впереди еще почти неделя праздничных выходных. RostovGazeta подготовила список мероприятий, которые можно посетить и с детьми, и с друзьями.

Концерты в Ростове

Новогодняя дискотека 90-х и 00-х (18+)

3 января 19.00 мск, КСК «Экспресс» (улица Закруткина, 67А).

Любимые артисты исполнят супер-хиты. На сцене выступят «Корни», «Вирус», «Братья Гримм», «Челси», «Инфинити» и другие. Погрузиться в ностальгическое шоу можно за 3000 рублей (танцпол). На трибунах осталось около 20 билетов по 5000-6000 рублей.

Agassi Birthday. Krasa Rosa (18+)

4 января 22.00 мск, Embargo Villa (улица Левобережная, 72)

Специальные гости — проект Krasa Rosa; музыканты, объединяющие электронику с этникой. В их композициях прошлое переплетается с будущим, участники проекта активно экспериментируют и не боятся ломать привычные каноны жанра.

Оркестр «Вива». Магическая битва добра и зла (6+)

5 января 15.00 мск, ОДНТ (площадь Карла Маркса, 5/1).

Под знакомые звуки мелодий симфонического оркестра оживет мир Хогвартса. Сказочный вечер обойдется в 600-1200 рублей.

Новогодняя дискотека 90-х и 00-х (18+) состоится 3 января
Новогодняя дискотека 90-х и 00-х (18+) состоится 3 января. Фото: тг Братья Гримм

Хор Турецкого (0+)

7 января 18.00 мск, КСК «Экспресс» (улица Закруткина, 67А).

Для зрителей подготовили лучшие песни из мировой коллекции новогодних и рождественских хитов в эксклюзивных аранжировках, а также авторские композиции. В продаже осталось меньше 70 билетов стоимостью от 3000 до 9000 рублей.

Биртман (18+)

7 января 19.00 мск, F3 (улица Фрунзе, 3).

Большой рождественский концерт инди-поп группы, появившейся после перевыпуска альбома Зиновия Биртмана — его песен 70-х и 80-х годов времен. По мнению критиков, мистификационная природа биртмановских песен демонстративна: например, в них используются такие слова, как «селфи» и «лайк», которые в 1979 году еще никто не использовал. При этом песни Биртмана не только остроумно травестируют шаблоны блатного шансона, но и элегантно обыгрывают ряд других музыкальных стереотипов советской популярной музыки 70-х годов.

За столиками в клубе осталось меньше десятка мест по 6000 рублей. На танцпол можно пройти за 2000 рублей.

В Рождество пройдет концерт группы Биртман
В Рождество пройдет концерт группы Биртман. Фото: тг Биртман

Филармония (улица Большая Садовая, 170)

РАСО. Сказочное караоке с оркестром: Куда уходит Старый год? (6+) — 3 и 4 января 12.00 мск, билеты от 400 до 1000 рублей.

Оркестр имени Еждика. Лучшие песни о главном (12+) — 5 января 17.00 мск, билеты от 1000 до 1600 рублей.

Джаз-клуб Эссе (улица Красноармейская, 166)

4 января 19.00 мск — Open Jazz Quintet & Анастасия Бондарь (6+);

4 января 22.00 мск — Smooth Jazz Quintet & Friends (6+);

5 января 19.00 мск — Биг-бэнд Антона Глухова (6+);

5 января 22.00 мск — Октет Армена Султаняна (6+);

6 января 19.00 мск — Ансамбль Петра Назаретова (6+);

6 января 22.00 мск — Four Brothers (6+);

7 января 19.00 мск — Рождественский вечер с New Centropezn Jazz Quartet (6+);

7 января 22.00 мск — Opera Night (12+);

8 января 19.00 мск — OK Project Band feat. Лера Колобова (6+);

8 января 22.00 мск — Квартет Анны Брайловской (6+).

В продаже доступны места за столиком и у бара до 2000 рублей.

Одно из популярных шоу пройдет в Ростове 5 января в 15.00 и 19.00 мск
Одно из популярных шоу пройдет в Ростове 5 января в 15.00 и 19.00 мск. Фото: тг Однажды в России

Стендап и юмористические шоу

Андрей Бебуришвили (18+)

4 января 19.00 мск, КСК «Экспресс» (улица Закруткина, 67А).

Семейный комик заслужил любовь многомиллионной зрительской аудитории своим своеобразным, несколько циничным юмором, оригинальной подачей и мощной харизмой. Начать новый год в компании Андрея Бебуришвили предлагают по цене от 1900 до 3900 рублей.

Шоу «Однажды в России» (16+)

5 января 15.00 и 19.00 мск, конгресс-холл ДГТУ (площадь Гагарина, 1).

Артисты комедийного шоу 11-й год подряд гастролируют по России, показывая реалии в острых и смешных скетчах. Большая часть билетов уже раскуплена — осталось чуть больше 60. Увидеть сценки популярного шоу можно за 2800 рублей. Также есть места подороже — до 6000 рублей.

Ольга Малащенко (18+)

5 января 19.00 мск, ДК «Ростсельмаш» (проспект Сельмаш, 3).

В своих выступлениях Ольга совмещает женственность и суровость, остро шутит на темы взаимоотношений и говорит без стеснения на любые, даже самые провокационные темы.

Осталась пара сотен билетов от 1300 до 4600 рублей в зависимости от места в зале.

Спектаклю Щелкунчик запланирован на 6 января, но мест уже практически не осталось
Спектаклю Щелкунчик запланирован на 6 января, но мест уже практически не осталось. Фото: тг Молодежный театр

Театр

3–8 января — драма «Женские штучки» (12+), Молодежный театр, 3000 рублей.

4 января — комедия «Охота на мужчин» (16+), конгресс-холл ДГТУ, 4000-5000 рублей.

5–8 января — комедия «Как получилось, так и хотели!» (16+), театр «Человек в кубе», 1700-2000 рублей.

4–8 января — комедия «Новый год на краю земли» (12+), театр «Человек в кубе», 1700-2000 рублей.

Спектакли для детей

3–4 января — «Здравствуй, юный Новый год» (0+), театр «Линии» в Нахичевани, билеты — 1000 рублей.

3–4 января — «Снегурочка» (0+), ОДНТ в Нахичевани, билеты от 500 до 900 рублей.

3–6 января — «Песня года» (0+), ОДНТ в Нахичевани, билеты от 500 до 900 рублей.

3–7 января — «Божественная драмедия с червячками» (6+), театр «Муха» возле цирка, цена не указана.

3–8 января — «Новогодние приключения в царстве Кощея» (0+), театр драма имени Горького, билеты от 500 до 1300 рублей.

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4–7 января — «Кентервильское привидение» (6+), Молодежный театр, билеты от 900 до 2000 рублей (осталось несколько мест).

5 января — кукольный спектакль «Умка и Новый год» (0+), театр «Жили-были» на Северном, цена не указана.

6 января — «Щелкунчик» (6+), Музыкальный театр, остался один билет в партере — 10000 рублей.

6–8 января — «Мы были маленькие» (6+), театр «Линии» в Нахичевани, билеты — 1300 рублей.

6–7 января «Белоснежка и семь гномов» (0+), театр кукол имени Былкова рядом с публичной библиотекой, цена не указана.

7 января — «Новогодние проделки Бабы Яги» (0+), Музей краеведения, билеты от 500 до 900 рублей.

7–8 января — «Маша и медведь» (0+), Молодежный театр, цена не указана.

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