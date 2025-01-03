Ночное ДТП с пострадавшим устроил 15-летний школьник из Ростовской области

Posted 3 января, 12:04
Published 3 января, 12:04
Modified 3 января, 12:04
Updated 3 января, 12:04
По предварительной информации, 15-летний подросток сел за руль машины Ford Focus. Около 01.00 мск он катался по окрестностям. На автодороге хутор Усьман — поселок Веселый — город Сальск он не сбавил вовремя скорость и не справился с управлением. Легковушку на полном ходу занесло и выбросило на «встречку». Затем авто перевернулось и вылетело в кювет.
— В результате ДТП 14-летний пассажир был доставлен в больницу, — уточнили в ведомстве.
Ранее RostovGazeta сообщала об аварии с военным КамАЗом. По словам очевидцев, есть погибшие.