Ночное ДТП с пострадавшим устроил 15-летний школьник из Ростовской области

По предварительной информации, 15-летний подросток сел за руль машины Ford Focus. Около 01.00 мск он катался по окрестностям. На автодороге хутор Усьман — поселок Веселый — город Сальск он не сбавил вовремя скорость и не справился с управлением. Легковушку на полном ходу занесло и выбросило на «встречку». Затем авто перевернулось и вылетело в кювет.