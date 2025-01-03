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Posted 3 января, 12:04

Published 3 января, 12:04

Modified 3 января, 12:04

Updated 3 января, 12:04

Ночное ДТП с пострадавшим устроил 15-летний школьник из Ростовской области

Ночное ДТП с пострадавшим устроил 15-летний школьник из Ростовской области

3 января 2025, 12:04
Фото: ГАИ по Ростовской области. Ночное ДТП с пострадавшим устроил 15-летний школьник из Ростовской области
В Ростовской области произошла авария с пострадавшим. ДТП случилось в Сальском районе в ночь на 3 января, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, 15-летний подросток сел за руль машины Ford Focus. Около 01.00 мск он катался по окрестностям. На автодороге хутор Усьман — поселок Веселый — город Сальск он не сбавил вовремя скорость и не справился с управлением. Легковушку на полном ходу занесло и выбросило на «встречку». Затем авто перевернулось и вылетело в кювет.

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— В результате ДТП 14-летний пассажир был доставлен в больницу, — уточнили в ведомстве.

Ранее RostovGazeta сообщала об аварии с военным КамАЗом. По словам очевидцев, есть погибшие.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Авария#Пострадавшие#Подросток#Школьник#Госавтоинспекция
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