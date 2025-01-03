Погода резко изменится в Ростовской области за два дня

Мокрый снег вперемешку с дождем будет налипать на проводах и деревьях. Из-за перепада температуры дороги и тротуары покроются коркой льда. Дневная температура даже в южной части региона (Сальский, Песчанокопский и другие районы) не поднимется выше +1 градуса. А на севере (Шолоховский, Верхнедонской районы) понизится до -3.