Погода резко изменится в Ростовской области за два дня

Posted 3 января, 08:03
Published 3 января, 08:03
Modified 3 января, 08:03
Updated 3 января, 08:03
В течение дня 3 января на Дону воздух прогреется до +13 градусов. В субботу, 4 числа, столбик термометра опустится до +2…+4 градусов. А на следующий день разыграется непогода.
Мокрый снег вперемешку с дождем будет налипать на проводах и деревьях. Из-за перепада температуры дороги и тротуары покроются коркой льда. Дневная температура даже в южной части региона (Сальский, Песчанокопский и другие районы) не поднимется выше +1 градуса. А на севере (Шолоховский, Верхнедонской районы) понизится до -3.
Ранее стало известно, ждать ли геомагнитный шторм 3 января. Прогнозы ученых смотрите на сайте RostovGazeta.