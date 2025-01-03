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Posted 3 января, 08:03

Published 3 января, 08:03

Modified 3 января, 08:03

Updated 3 января, 08:03

За два дня в Ростовской области резко изменится погода

Погода резко изменится в Ростовской области за два дня

3 января 2025, 08:03
Фото: 1MI. За два дня в Ростовской области резко изменится погода
В Ростовской области ожидается резкая смена погоды в ближайшие дни. Актуальный прогноз опубликован на сайте «Яндекс.Погода».

В течение дня 3 января на Дону воздух прогреется до +13 градусов. В субботу, 4 числа, столбик термометра опустится до +2…+4 градусов. А на следующий день разыграется непогода.

Метель и ветер до 29 м/с надвигаются на Ростовскую область
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Мокрый снег вперемешку с дождем будет налипать на проводах и деревьях. Из-за перепада температуры дороги и тротуары покроются коркой льда. Дневная температура даже в южной части региона (Сальский, Песчанокопский и другие районы) не поднимется выше +1 градуса. А на севере (Шолоховский, Верхнедонской районы) понизится до -3.

Ранее стало известно, ждать ли геомагнитный шторм 3 января. Прогнозы ученых смотрите на сайте RostovGazeta.

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