Температурные качели накроют Ростовскую область на Рождество. Ждать ли снег?

Posted 3 января, 13:56
Published 3 января, 13:56
Modified 3 января, 13:58
Updated 3 января, 13:58
После -3 градусов накануне днем в Ростове 7 января настанет потепление. Утром столбик термометра покажет +1 градус, а к обеду температура увеличится до +5. В течение суток ожидается безоблачная погода без осадков.
Похожий прогноз составили и на западную часть региона (Таганрог, Неклиновский, Матвеево-Курганский районы). Там ожидается яркая солнечная погода и до +5 градусов днем 7 января.
В северных районах (Верхнедонском, Шолоховском, Дубовском) накануне обещают мороз до -5 градусов, однако в ночь на 7 январе на улице станет немного теплее — до -1. С утра пойдет снег, переходящий в дождь, так как днем воздух прогреется еще на несколько градусов — до +3.
На юге (Сальский, Песчанокопский, Егорлыкский районы) перепад температуры будет еще более заметным. После -3 градусов в ночь на 7 января утром потеплеет до -1, спустя несколько часов — до +5. При этом ожидается пасмурная погода, но без осадков.
Аналогичная ситуация и на востоке Ростовской области: в Дубовском, Волгодонском, Целинском районах. Четырехградусный мороз сменится потеплением до +4 градусов.
Ранее RostovGazeta сообщала, какую погоду ждать ростовчанам 4 и 5 января.