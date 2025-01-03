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Posted 3 января, 13:56

Published 3 января, 13:56

Modified 3 января, 13:58

Updated 3 января, 13:58

Температурные качели обещают синоптики на Рождество в Ростовской области

Температурные качели накроют Ростовскую область на Рождество. Ждать ли снег?

3 января 2025, 13:56
Фото: 1MI. Температурные качели обещают синоптики на Рождество в Ростовской области

На Рождество потеплеет до +5 градусов в Ростовской области

В ближайшие дни в Ростовской области прогнозируют небольшой мороз. Сохранится ли зимняя погода до Рождества, сообщили синоптики.

После -3 градусов накануне днем в Ростове 7 января настанет потепление. Утром столбик термометра покажет +1 градус, а к обеду температура увеличится до +5. В течение суток ожидается безоблачная погода без осадков.

Похожий прогноз составили и на западную часть региона (Таганрог, Неклиновский, Матвеево-Курганский районы). Там ожидается яркая солнечная погода и до +5 градусов днем 7 января.

В северных районах (Верхнедонском, Шолоховском, Дубовском) накануне обещают мороз до -5 градусов, однако в ночь на 7 январе на улице станет немного теплее — до -1. С утра пойдет снег, переходящий в дождь, так как днем воздух прогреется еще на несколько градусов — до +3.

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На юге (Сальский, Песчанокопский, Егорлыкский районы) перепад температуры будет еще более заметным. После -3 градусов в ночь на 7 января утром потеплеет до -1, спустя несколько часов — до +5. При этом ожидается пасмурная погода, но без осадков.

Аналогичная ситуация и на востоке Ростовской области: в Дубовском, Волгодонском, Целинском районах. Четырехградусный мороз сменится потеплением до +4 градусов.

Ранее RostovGazeta сообщала, какую погоду ждать ростовчанам 4 и 5 января.

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