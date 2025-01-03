Температурные качели накроют Ростовскую область на Рождество. Ждать ли снег?

В северных районах (Верхнедонском, Шолоховском, Дубовском) накануне обещают мороз до -5 градусов, однако в ночь на 7 январе на улице станет немного теплее — до -1. С утра пойдет снег, переходящий в дождь, так как днем воздух прогреется еще на несколько градусов — до +3.