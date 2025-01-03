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Posted 3 января, 05:13

Published 3 января, 05:13

Modified 3 января, 05:13

Updated 3 января, 05:13

Ученые оценили вероятность геомагнитного шторма в Ростовской области 3 января

Ученые оценили вероятность геомагнитного шторма в Ростовской области 3 января

3 января 2025, 05:13
Фото: Изображение Midjourney. Ученые оценили вероятность геомагнитного шторма в Ростовской области 3 января
В ближайшие дни в Ростовской области возможны магнитная буря и сильный геомагнитный шторм. Информацию об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Уточняется, что 3 января вероятность возникновения магнитной бури составит 25%. Кроме того, в регионе возможен сильный геомагнитный шторм (вероятность 5%). При этом 4 января вероятность снизится до 5% и 1% соответственно.

Несмотря на это, как ранее сообщала RostovGazeta, солнечная активность будет периодически возрастать на протяжении всего месяца. Так, небольшие возбуждения магнитосферы ожидаются 10 и 16 января. Более значительные геомагнитные бури начнутся 27 января и продлятся пару дней. В данный период колебания магнитосферы достигнут пяти баллов. В связи с этим у жителей области может ухудшиться самочувствие.

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До этого выяснилось, какая погода ждёт донской регион в первой половине января.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Астрономия#Магнитная буря#Солнечная активность#Магнитосфера#Геомагнитный шторм
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