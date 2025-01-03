Ученые оценили вероятность геомагнитного шторма в Ростовской области 3 января

Posted 3 января, 05:13
Published 3 января, 05:13
Modified 3 января, 05:13
Updated 3 января, 05:13
Уточняется, что 3 января вероятность возникновения магнитной бури составит 25%. Кроме того, в регионе возможен сильный геомагнитный шторм (вероятность 5%). При этом 4 января вероятность снизится до 5% и 1% соответственно.
Несмотря на это, как ранее сообщала RostovGazeta, солнечная активность будет периодически возрастать на протяжении всего месяца. Так, небольшие возбуждения магнитосферы ожидаются 10 и 16 января. Более значительные геомагнитные бури начнутся 27 января и продлятся пару дней. В данный период колебания магнитосферы достигнут пяти баллов. В связи с этим у жителей области может ухудшиться самочувствие.