Ученые оценили вероятность геомагнитного шторма в Ростовской области 3 января

Несмотря на это, как ранее сообщала RostovGazeta, солнечная активность будет периодически возрастать на протяжении всего месяца. Так, небольшие возбуждения магнитосферы ожидаются 10 и 16 января. Более значительные геомагнитные бури начнутся 27 января и продлятся пару дней. В данный период колебания магнитосферы достигнут пяти баллов. В связи с этим у жителей области может ухудшиться самочувствие.