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Posted 3 января, 02:46

Published 3 января, 02:46

Modified 3 января, 02:48

Updated 3 января, 02:48

В ночь на 3 января дроны атаковали Ростовскую область

В ночь на 3 января дроны атаковали Ростовскую область

3 января 2025, 02:46
Фото: Изображение Midjourney. В ночь на 3 января дроны атаковали Ростовскую область
Над Ростовской областью уничтожили беспилотники. Средства ПВО сбили воздушные цели в ночь на 3 января, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.

В небе над регионом обнаружили четыре беспилотных летательных аппарата. ВС РФ перехватили дроны до того, как те достигли цели. БПЛА разлетелись на части над Каменским и Усть-Донецким районами.

— Пострадавших и разрушений на земле нет, доложили оперативные службы, — отметил Юрий Слюсарь.
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Ранее местные жители сообщали в соцсетях о взрывах после полуночи. Грохот было слышно даже в Ростове-на-Дону.

— В Ростове все громче и громче слышно, — писали горожане.
— Сверкает — жесть, — добавляли жители Каменска.

Накануне, вечером 2 января вспышки и инверсионный след заметили в небе над Таганрогом.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#ПВО#Взрывы#Беспилотники#Каменский район#Усть-Донецкий район#Дроны#Юрий Слюсарь
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