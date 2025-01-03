В ночь на 3 января дроны атаковали Ростовскую область

Posted 3 января, 02:46
Published 3 января, 02:46
Modified 3 января, 02:48
Updated 3 января, 02:48
В небе над регионом обнаружили четыре беспилотных летательных аппарата. ВС РФ перехватили дроны до того, как те достигли цели. БПЛА разлетелись на части над Каменским и Усть-Донецким районами.
— Пострадавших и разрушений на земле нет, доложили оперативные службы, — отметил Юрий Слюсарь.
Ранее местные жители сообщали в соцсетях о взрывах после полуночи. Грохот было слышно даже в Ростове-на-Дону.
— В Ростове все громче и громче слышно, — писали горожане.
— Сверкает — жесть, — добавляли жители Каменска.
Накануне, вечером 2 января вспышки и инверсионный след заметили в небе над Таганрогом.