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Posted 3 января, 15:46

Published 3 января, 15:46

Modified 3 января, 15:48

Updated 3 января, 15:48

В Новом году почти 3,5 тысячи раз вызывали скорую в Ростовской области

В Новом году почти 3,5 тысячи раз вызывали скорую в Ростовской области

3 января 2025, 15:46
Фото: 1MI. В Новом году почти 3,5 тысячи раз вызывали скорую в Ростовской области
Жители Ростовской области в первые несколько дней Нового года нуждались в помощи «скорой» почти 3,5 тысячи раз. Такое число озвучил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

По словам главы региона, всего на номер единой службы реагирования 112 поступило свыше 23 тысяч обращений. Помимо скорой, вызывали полицию (больше тысячи раз) и спасателей (около сотни). За три дня потушили 26 пожаров и спасли двух людей. Пострадавших во время ЧП нет.

Однако в комментариях заметили, что не все вызовы были отработаны.

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Ранее врио губернатора заявил о планах построить новое приемное отделение БСМП в донской столице. Проект начнут подготавливать в 2025 году.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Пожар#Полиция#Новый год#Спасатели#Скорая помощь#БСМП#Обращения#Юрий Слюсарь
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