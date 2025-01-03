В Новом году почти 3,5 тысячи раз вызывали скорую в Ростовской области

По словам главы региона, всего на номер единой службы реагирования 112 поступило свыше 23 тысяч обращений. Помимо скорой, вызывали полицию (больше тысячи раз) и спасателей (около сотни). За три дня потушили 26 пожаров и спасли двух людей. Пострадавших во время ЧП нет.