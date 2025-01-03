В Новый год два подростка попали в больницу после жесткого ДТП под Ростовом

Posted 3 января, 11:11
Published 3 января, 11:11
Modified 3 января, 11:11
Updated 3 января, 11:11
Около 00.20 мск приятели решили покататься по хутору Большой Лог. В какой-то момент парень, находившийся за рулем ВАЗ, не справился с управлением. Легковушку отбросило на грузовой тягач Mercedes, стоявший поблизости. Мощный удар пришелся на переднюю часть авто — ВАЗ буквально разворотило.
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