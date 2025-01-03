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Posted 3 января, 11:11

Published 3 января, 11:11

Modified 3 января, 11:11

Updated 3 января, 11:11

В Новый год два подростка попали в больницу после жесткого ДТП под Ростовом

В Новый год два подростка попали в больницу после жесткого ДТП под Ростовом

3 января 2025, 11:11
Фото: ГАИ по Ростовской области. В Новый год два подростка попали в больницу после жесткого ДТП под Ростовом
В Ростовской области два 16-летних подростка получили травмы в ДТП с грузовым тягачом. Авария произошла в Аксайском районе после полуночи 1 января.

Около 00.20 мск приятели решили покататься по хутору Большой Лог. В какой-то момент парень, находившийся за рулем ВАЗ, не справился с управлением. Легковушку отбросило на грузовой тягач Mercedes, стоявший поблизости. Мощный удар пришелся на переднюю часть авто — ВАЗ буквально разворотило.

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В результате аварии 16-летние подростки попали в больницу. Там у них диагностировали различные травмы.

Около недели назад, 25 декабря, в ДТП с грузовиком под Ростовом пострадали мужчина, женщина и девочка-подросток.

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